Брестские дети 15 лет назад... Фоторепортаж из прошлого

Источник материала: Виртуальный Брест

На фото юные брестчане на фотографиях 2004-2005 годах. Прошло 15-16 лет, неизвестно как сложились их судьбы. Надеемся счастливо! Они были другие, чем нынешнее поколение. Чего удивляться, тогда даже снег был каждую зиму.

















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