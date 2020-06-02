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Брестские дети 15 лет назад... Фоторепортаж из прошлого

02.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На фото юные брестчане на фотографиях 2004-2005 годах. Прошло 15-16 лет, неизвестно как сложились их судьбы. Надеемся счастливо! Они были другие, чем нынешнее поколение. Чего удивляться, тогда даже снег был каждую зиму.

Брестские дети 15 лет назад... Фоторепортаж из прошлого

Брестские дети 15 лет назад... Фоторепортаж из прошлого

Брестские дети 15 лет назад... Фоторепортаж из прошлого

Брестские дети 15 лет назад... Фоторепортаж из прошлого

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  На фото юные брестчане на фотографиях 2004-2005 годах. Прошло 15-16 лет, неизвестно как сложились их судьбы. Надеемся счастливо! Они были другие, чем нынешнее поколение....
 
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