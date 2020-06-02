|
Брестские дети 15 лет назад... Фоторепортаж из прошлого
02.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На фото юные брестчане на фотографиях 2004-2005 годах. Прошло 15-16 лет, неизвестно как сложились их судьбы. Надеемся счастливо! Они были другие, чем нынешнее поколение. Чего удивляться, тогда даже снег был каждую зиму.
Остальные фотографии под спойлером:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фото юные брестчане на фотографиях 2004-2005 годах. Прошло 15-16 лет, неизвестно как сложились их судьбы. Надеемся счастливо! Они были другие, чем нынешнее поколение....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)