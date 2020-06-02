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Уголовное дело завели в отношении жителя Барановичей за пьяное ДТП со смертельным исходом

02.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ляховичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.

Уголовное дело завели в отношении жителя Барановичей за пьяное ДТП со смертельным исходом

Согласно материалам уголовного дела, примерно в 14 часов 29 мая текущего года 60-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Nissan двигался по автодороге «Ляховичи-Своятичи» в направлении города Ляховичи со скоростью около 80 километров в час.

В указанное время на закруглении дороги мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в левый по ходу его движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 53-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир не пострадали.

Уголовное дело завели в отношении жителя Барановичей за пьяное ДТП со смертельным исходом

Проведенным освидетельствованием установлено наличие в выдыхаемом подозреваемым воздухе этилового спирта в концентрации 1,6 промилле.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. Подозреваемый задержан. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Следователями проведены осмотры места ДТП и предметов, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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  Ляховичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения не справился...
 
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