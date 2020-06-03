С дерева опала листва, но люди до сих пор видят тень его пышной кроны

Источник материала: Tut.by

Пользователь Demonetizzer опубликовал на reddit снимок увядшего дерева возле парковки. Несмотря на отсутствие листвы на растении, ее очертания до сих пор отлично просматриваются на стене стоящего позади инженерного сооружения, пишет medialeaks.





Выглядит это настолько сюрреалистично, что складывается впечатление, будто матрица снова дала сбой, и тень дерева зависла.

Всего за восемь часов пост Demonetizzer собрал 14 тысяч апвотов и 200 комментариев. Увидев дерево, которое потеряло листву, но не крону, некоторые люди впали в ступор и не смогли логично объяснить, как такое возможно, называя все возможные и невозможные причины, включая черную магию.

Однако самое большее количество реддиторов усомнилось в подлинности тени.

— Это граффити. Какая ещё чёрная магия?

— Это явно нарисовано.

— Это краска.

— Это просто произведение искусства в фотореалистичном стиле.

Однако эти версии скептиков разбились об комментарий парня под ником HFoletto, который отыскал еще несколько снимков мистической стены и доказал — эта иллюзия на самом деле так же реальна, как и ломающие глаза листья багрянника.





— Я тоже так думал [что это граффити], но на самом деле это тень от двух разных деревьев, — написал он.

В доказательство того, что на кирпичах на самом деле видна тень, а не рисунок, HFoletto предоставил фотографию стены в упор.





В итоге выяснилось, что тень на стену отбрасывают растущие неподалеку деревья, на которые светят установленные на соседних зданиях прожекторы.



