Что делать, когда вас застала гроза

Источник материала: Полымя

Хоть лето и наступило на календаре, но жаркое солнце придется подождать, а пока погода уготовила нам прохладный ветер и весенние дожди, которые могут привести за собой и грозу.





Самая большая опасность при грозе – поражение молнией. Чтобы избежать ее, нужно знать, как себя вести во время ненастья.

• Если гроза застала вас в квартире, доме или здании, необходимо отключить все электроприборы, прекратить телефонные разговоры. Постарайтесь ликвидировать сквозняки, плотно закройте окна и дымоходы. Не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке.

• Оказавшись во время грозы на улице, лучше всего покинуть открытое пространство и укрыться в помещении или в подъезде любого дома. Под козырьком здания не рекомендуется прикасаться к стене.

• Нельзя пользоваться мобильным телефоном и стоять вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т.д. Тем, кто едет на машине, рекомендуется прекратить движение. Следует закрыть окна, опустить антенну, заглушить двигатель и переждать грозу в салоне автомобиля.

Более подробные рекомендации о правилах поведения при грозе и других чрезвычайных ситуациях смотрите на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь www.112.by или в мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО Кореличского РОЧС