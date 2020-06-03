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Могилевская областная санэпидслужба проводит опрос о курении

03.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С 31 мая по 21 июня в Могилевской области проходит информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом: «Скажи табаку нет!». В рамках мероприятий отдел общественного здоровья Могилевского областного ЦГЭиОЗ проводит онлайн-опрос населения по вопросам профилактики табакокурения ,в котором приглашает принять участие всех жителей региона.

 

Могилевская областная санэпидслужба проводит опрос о курении
Иллюстративное фото

 

Принять участие в опросе

 


 
 
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  С 31 мая по 21 июня в Могилевской области проходит информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» под девизом: «Скажи табаку нет!». В рамках...
 
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