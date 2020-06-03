Источник материала: Горецкий вестник

В связи с эпидемиологической ситуацией набор в детские сады ограничен, сообщает Белта.





Направление в детские сады выдается местными исполнительными и распорядительными органами с учетом норм наполняемости групп и в соответствии со списком детей, нуждающихся в получении дошкольного образования.

Вместе с тем, поскольку Министерством здравоохранения был установлен запрет на перевод из группы в группу и прием вновь поступающих детей в учреждения дошкольного образования в период эпидподъема заболеваемости инфекцией COVID-19, такие направления не выдавались и прием детей не осуществлялся.

Запрещается переводить из группы в группу и принимать вновь поступающих детей в сады только в тот период, когда в учреждении дошкольного образования регистрируются случаи инфекции COVID-19 или не закончился период проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией таких случаев.