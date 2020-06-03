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Серьезная авария на Бангалор: столкнулись четыре авто, два из них вылетели с дороги

03.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 3 июня на столичной площади Бангалор произошла серьезная авария, сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, водителю Toyota стало плохо за рулем, из-за чего произошло столкновение четырех автомобилей. Два из них вылетели за пределы дороги. По информации инспекторов, пострадавших нет.


Фото: ГАИ

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено. AUTO.TUT.BY рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.


(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, водителю Toyota стало плохо за рулем.
 
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