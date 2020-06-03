|
Серьезная авария на Бангалор: столкнулись четыре авто, два из них вылетели с дороги
Источник материала: Tut.by
Днем 3 июня на столичной площади Бангалор произошла серьезная авария,
По предварительной информации, водителю Toyota стало плохо за рулем, из-за чего произошло столкновение четырех автомобилей. Два из них вылетели за пределы дороги. По информации инспекторов, пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Движение транспорта в районе ДТП затруднено. AUTO.TUT.BY рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, водителю Toyota стало плохо за рулем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)