Серьезная авария на Бангалор: столкнулись четыре авто, два из них вылетели с дороги

Источник материала: Tut.by

Днем 3 июня на столичной площади Бангалор произошла серьезная авария, сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, водителю Toyota стало плохо за рулем, из-за чего произошло столкновение четырех автомобилей. Два из них вылетели за пределы дороги. По информации инспекторов, пострадавших нет.



Фото: ГАИ

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено. AUTO.TUT.BY рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.





(Будет дополнено.)