«Я научилась принимать себя новой». История минчанки, которая после лечения рака 4-й стадии создала фотопроект о красоте людей с онкозаболеванием

Источник материала: ОНТ

В феврале 2019-го в Минске прошла выставка фотографий «Вкус жизни». Уникальный проект, каких в Беларуси еще не было. Девять снимков. За каждым ­–история человека, которому однажды поставили диагноз «рак». На фотографиях – ребята разных возрастов. Кому-то 11, кому-то 20. Они прошли через боль, операции, мучительную химиотерапию. Болезнь на какое-то время отняла у них способность жить так, как раньше. Но украсть у них возможность быть красивыми ей не под силу. Организатор проекта – Вероника Супрун. Через фотоискусство девушка хотела показать, что человек, который проходит курс «химии», остается красивым. Вероника доказала это на своем примере – она сама сражалась с онкозаболеванием. ONT.BY продолжает публиковать вдохновляющие истории в проекте «Рак – не приговор».

Веронике – 24 года. О своем диагнозе она узнала четыре года назад, когда оканчивала 3-й курс университета. Тогда она и подумать не могла, какой поворот судьбы ее ожидает.

«Сначала я плохо понимала, чем болею. Меня больше волновали повседневные заботы»

– У меня на плече появилось мягкотканное образование. Из-за летней сессии я не спешила к врачу. Когда пришла в приемный покой, хирург сказал, что это похоже на жировик или доброкачественное образование, которое нужно будет просто удалить. Я не переживала, но решила обследоваться, потому что образование росло. Сделала УЗИ, снимок, однако никто так и не мог понять, что это.

Вероника обратилась в онкоцентр. Там ее обследовали и обнаружили в легком два образования. Сделали три пункции. Только последняя показала, что у девушки рак.

– Мой диагноз ­– саркома Юинга 4-й стадии с метастазами в правое легкое. Меня отправили в Боровляны в детский онкоцентр (по закону там лечатся люди в возрасте до 21 года). Там меня снова обследовали и начали лечить. Сначала удалили метастазы из правого легкого. При этом я плохо понимала, чем болею. Когда я туда попала, была твердо уверена, что я там на 3-4 месяца. Меня больше волновали повседневные заботы: сентябрь – я перехожу на 4-й курс, нужно доучиться. Тогда я не понимала даже, что у меня выпадут волосы. Мои мысли были не о здоровье. Я смотрела на ребят в этом центре, и мне было их жаль. Думала: «Им не повезло». Но себя я вообще не ассоциировала с ними. Прошел месяц-другой, и только тогда я поняла, что здесь надолго.

Вероника прошла первый курс химиотерапии. Он оказался самым тяжелым.

– Человек, у которого не было «химии», никогда не поймет, что это. Я не знала, что бывает так плохо. Тошнит круглосуточно, воздух плохо пахнет, вода на вкус горькая. У меня во время первого курса химии были то ли слуховые галлюцинации, то ли проблемы со зрением. Первые три дня химиотерапии были мучительными. Болела грудная клетка, мне только-только сделали операцию на легком. Но Вселенная услышала мои молитвы. Так плохо, как во время первого блока, потом мне не было. На десятый день курса начали выпадать волосы. У меня до сих пор лежит мой хвост. Волосы выпадали целыми прядями. Я полностью облысела за три дня. Ко мне приехали моя сестра и друзья, которые меня побрили. Я уже не плакала, просто еще не понимала, как с этим жить.

После химиотерапии Веронике должны были сделать операцию по удалению части лопатки. Однако хирургического вмешательства удалось избежать, так как мягкотканное образование рассосалось.

«Я поняла, что мы слишком много мним о себе, и научилась принимать себя новой »

Вероника решила возобновить обучение в университете. В начале сентября девушкаотправилась на занятия.

– Я мерила парики, платки, но в них я себе не нравилась. Мне казалось, что это выглядит ущербно. Тогда для меня было важно нравиться себе. Я была гораздо более инфантильной. Самое худшее – когда тебя воспринимают как больного. В конце концов, я просто надела маску и поехала в университет. Лысая. Одногруппники отреагировали на мой внешний вид спокойно. Это был лучший день, он изменил все. Я называю его моим вторым днем рождения – появился новый человек. Я поняла, что мы сами о себе слишком много мним. Парик я больше никогда не надевала. Я научилась принимать себя новой. Публиковала в соцсетях свои фото, где я была лысая. И мне поступили предложения от фотографов. Я решила сходить на фотосессию. Там меня красиво одели. С этого момента фотосессии стали для меня отдушиной, потому что они многое меняют, помогают самоутвердиться. Через полгода мне стало абсолютно комфортно быть в новом образе. И до сих пор трудно воспринимать себя снова с волосами.

Во время лечения девушка обратила внимание на ребят в онкоцентре. В отличие от Вероники,некоторые из них стеснялись своей новой внешности.

– Один больной человек прячется от социума, терпит насмешки. У второго человека та же ситуация, но он пошел и заявил о себе. Тогда я поняла, что я не особенная, я просто это обыграла. И понимала, что другие ребятатоже так могут. Я уговаривала девочек выходить в магазин без парика. Только спустя год нашего общения они начали выкладывать в соцсети свои «лысые» фото. Проблема в том, что лысый думает – он некрасивый, и стесняетсяэтого. Хотя многим людям это идет. И девочки начали следовать моему примеру.

« Когда мы сделали выставку, я плакала от счастья »

Вероника решила доказать ребятам и остальным людям, что, даже сражаясь с болезнью, человек остается красивым. Так пришла идея создать фотопроект. Девушка вложила в него душу. Сама искала фотографов, визажистов, подходящие наряды, интерьеры, продумывала образы. Съемки часто срывались – все зависело от самочувствия и свободного времени ребят. Несмотря на трудности, Вероника завершила начатое.

– Когда мы сделали выставку, я плакала от счастья, потому что это очень красиво, и здесь нет ни малейшего намека на негатив. Это тоже часть искусства.Нам даже писали из Великобритании– заинтересовались фотографими.Аналогов такого проекта, где онкобольных показывали бы в оптимистичном ключе, в Беларуси нет. Рак ведь ассоциируется только с негативом. Хотя 90% людей, глядя на фото онкопациентов, не догадались бы, что они болеют.Я хотела дать ребятам позитив. От мироощущения человека зависит 50% успеха во время лечения. Динамика действительно улучшается, когда человек не замыкается, продолжает вести обычную жизнь, нравится себе.И мы продолжаемискать команду, чтобы продолжить этот фотопроект.

Фотопроект «Вкус жизни»

Меня зовут Лиля, мне 18 лет. Работала поваром. В октябре 2019-го мне поставили диагноз остеосаркома, но это никак не помешало следовать за мечтой и заниматься любимым делом – готовить. В будущем мечтаю открыть своё кафе. Если ты чего-то хочешь, то обязательно этого добьёшься!

Меня зовут Ирина, мне 21 год. Работаю парикмахером и визажистом. Два года назад мне диагностировали опухоль в плече, но это никак не помешало мне следовать за мечтой и заниматься любимым делом. Даже сейчас мне ничего не мешает рисовать, танцевать или заниматься спортом. Также я пишу книгу в жанре фэнтези, надеюсь, в скором будущем я её выпущу в свет. Пробовала себя в создании мультфильма. Обожаю свою работу и люблю делать людей счастливыми и красивыми. В будущем хочу открыть свой салон красоты. Никогда не стоит зацикливаться на своей болезни, ведь она не помешает тебе добиться цели. Если ты чего-то хочешь, то обязательно этого добьёшся. И всегда будут люди, которые тебя поддержат и помогут. Этот урок я вынесла после тяжёлых двух лет.

Я Лиза, мне 19 лет. Всё своё детство я была спокойной девочкой, но как и любому ребёнку мне хотелось попробовать всё и сразу. Я росла творческим человечком. Возможно, благодаря этому в 10 лет я уже знала, кем хочу стать в жизни и чего добиться. Архитектура – моё всё. В 15 лет я поступила в Минский архитектурно-строительный колледж. Я рисую, пою, пишу стихи и играю на гитаре. Постоянное развитие – неотъемлемая часть меня. В 2018 году я узнала о своём неутешительном диагнозе – ЛГМ –лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина). Около 12 блоков химиотерапии и трансплантация костного мозга. Однако это меня не сломало. На данный момент работаю дома. Рисую эскизы для татуировок и разрабатываю интерьеры на заказ. Жизнь не чёрно-белая полоска. Мы сами выбираем, в какой цвет её окрасить.

Меня зовут Ярослав, мне 10 лет. В свободное время больше всего люблю играть с друзьями на улице, особенно летом. Сейчас я делаю это гораздо реже из-за того, что часто лежу в больнице. У меня много разных увлечений. А вообще я очень стесняюсь и не знаю, что про себя ещё рассказать.

Вероника Прокопенко – невероятно добрый и жизнерадостный человек. Она заходила в комнату и озаряла её своей улыбкой и смехом. Моментально заряжала всех окружающих солнечным позитивом. Целеустремлённая и открытая. Смелая и терпеливая. Искренняя и понимающая. Любящая и любимая. Бесспорная красавица. Спокойная и тихая по натуре девочка родилась 4 декабря 2003 года в Гомеле. Хорошо училась, участвовала в олимпиадах и спортивных соревнованиях.

Вероника хотела стать врачом-онкологом, чтобы лечить детей. Ничего не предвещало беды. Но в 14 лет у Вероники обнаружили саркому Юинга. Несмотря на тяжёлое заболевание, Вероника не оставляла мечту поучаствовать в профессиональной фотосессии. Говорят, что мечты должны сбываться. Эта мечта осуществилась. В 2019 году Вероники не стало. Но память о ней живет – в сердцах ее близких и в красочных снимках.

Поддержать фотопроект может каждый. Подробнее – здесь: www.vmestecharity.by

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