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Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О теме, которой в нашей стране внимание особое. Речь о борьбе с наркоугрозой. Как складывается ситуация в этой сфере? Как противостоять распространению и потреблению наркотиков в новых реалиях, когда торговля запрещенными средствами фактически ушла в интернет, а рекламу наркомагазинов можно запросто увидеть на фасадах зданий?
Сергей Прохоров, корреспондент:
«Складывающаяся ситуация в городе Минске остается сложной, но контролируемой»
Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
Увеличилось общее количество лиц, состоящих на наркологическом учете. Если в 2017-2018 годах мы наблюдали некоторое снижение, в 2018-м и по итогам 2019 года есть незначительный рост.
«Возросло количество лиц, впервые поставленных на наркологический учет»
Сергей Прохоров:
Александр Сазонов:
«На сегодняшний день возросло доверие наркозависимых лиц к государству»
На сегодняшний день возросло доверие наркозависимых лиц к государству. Они вылазят из тени для того, чтобы обратиться за наркологической помощью и в целом чтобы в отношении них применялась какая-то лечебная программа.
Сергей Прохоров:
«Остается актуальным бесконтактный способ сбыта наркотиков»
Александр Сазонов:
Мы видим такую тенденцию, когда предприимчивые люди оборудуют у себя по месту жительства помещение для выращивания наркосодержащих растений. В текущем году было выявлено таких семь преступлений. В прошлом году таких было пять.
О граффити с адресами наркосбытчиков: «Мы совместно с сотрудниками ЖЭС активно взаимодействуем, выявляем такие надписи»
Сергей Прохоров:
Александр Сазонов:
Что представляет собой надпись? Надпись может быть в виде какого-то слова, определенный набор слов либо какие-то символы. Эта фраза, эти символы – это адрес, который расположен в какой-то социальной сети. Гражданин наркозависимый может связаться с наркосбытчиком, получить информацию о местонахождении наркотика и о способе его приобретения.
С этой целью мы совместно с сотрудниками ЖЭС активно взаимодействуем, выявляем такие надписи, проводим мероприятия по их удалению, в том числе по установлению лиц, которые их нанесли.
Большая волна таких правонарушений у нас прокатилась в прошлом году, когда были обрисованы остановки, в том числе и фасады зданий на территории Московского района. Принятыми мерами совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы мы установили таких лиц и привлекли к административной ответственности за порчу вот этих остановок и фасадов зданий.
О законе об амнистии: «Несовершеннолетние, которые освобождаются из мест лишения свободы, подлежат обязательному контролю со стороны родителей»
Сергей Прохоров:
Александр Сазонов:
Тем не менее, хочу отметить о том, что этим же законом предусмотрено, что несовершеннолетние, которые освобождаются из мест лишения свободы, подлежат обязательному контролю со стороны родителей. То есть в отношении их родители обязаны принимать меры для того, чтобы они не совершили вновь преступление. Кроме этого, со стороны государства предусмотрен целый комплекс мероприятий в отношении данной категории граждан – несовершеннолетних. У нас существуют нормативно-правовые документы, которые регламентируют оказание в отношении таких лиц реабилитационных мероприятий, в том числе их трудоустройство.
«Законодательство Беларуси остается неизменным в отношении лиц, которые на системной основе занимаются сбытом наркотиков»
Несмотря на то, что есть определенные послабления в применении закона об амнистии в части внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, законодательство Республики Беларусь остается неизменным в отношении тех лиц, которые на системной основе занимаются сбытом наркотиков, в первую очередь, в составе организованных групп, организуют каналы поступления на территорию Республики Беларусь. В этой части остается неизменным и курс органов внутренних дел. Наши все усилия будут направлены на пресечение данного вида преступления, в том числе тяжких и особо тяжких.
О том, как пандемия повлияла на наркобизнес: «Наркокурьеры не могут доставить в Республику Беларусь наркотические средства, психотропные вещества»
Сергей Прохоров:
Александр Сазонов:
Во-вторых, увеличилась стоимость наркотиков. Это видно по предложениям, которые существуют, что говорит о том, что все-таки меньше стало их поступать.
«Сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»
В-третьих, сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но, тем не менее, если рассматривать в целом криминогенную обстановку, наркосбытчики ищут другие пути доставки наркотиков. И эти пути мы контролируем и проводим мероприятия с целью недопущения поступления наркотиков на территорию города Минска. Есть категория граждан, которым все-таки разрешен проезд через государственную границу, через таможенную границу. Соответственно, есть способы доставки сюда наркотиков.
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Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов
Новости Беларуси. О теме, которой в нашей стране внимание особое. Речь о борьбе с наркоугрозой. Как складывается ситуация в этой сфере? Как противостоять...
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