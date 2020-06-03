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Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов

03.06.2020 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О теме, которой в нашей стране внимание особое. Речь о борьбе с наркоугрозой. Как складывается ситуация в этой сфере? Как противостоять распространению и потреблению наркотиков в новых реалиях, когда торговля запрещенными средствами фактически ушла в интернет, а рекламу наркомагазинов можно запросто увидеть на фасадах зданий?

В гостях у программы Новости «24 часа» начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов. 

Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов

Сергей Прохоров, корреспондент:
Александр Владимирович, расскажите какая ситуация сегодня складывается с наркоторговлей в Минске? И удается ли эту ситуацию удержать под контролем?

«Складывающаяся ситуация в городе Минске остается сложной, но контролируемой»

Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
Складывающаяся ситуация в городе Минске остается сложной, но контролируемой. На сложность ситуации говорит ряд факторов, которые мы наблюдаем на протяжении прошлого – начала этого года. В первую очередь, при снижении уровня наркопреступности неизменным практически остается число лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Увеличилось общее количество лиц, состоящих на наркологическом учете. Если в 2017-2018 годах мы наблюдали некоторое снижение, в 2018-м и по итогам 2019 года есть незначительный рост.

«Возросло количество лиц, впервые поставленных на наркологический учет»

Сергей Прохоров:
А с чем это связано?

Александр Сазонов:
Возросло количество лиц, впервые поставленных на наркологический учет. В первую очередь, я полагаю, что с учетом принятия декрета о наркотиках создали систему учета лиц, которые состоят на учете. Наркозависимые лица боялись становится на учет, потому что полагали, что их данные станут известны в различных органах, в том числе и организациях, что в дальнейшем повлечет какие-то последствия для них.

«На сегодняшний день возросло доверие наркозависимых лиц к государству»

На сегодняшний день возросло доверие наркозависимых лиц к государству. Они вылазят из тени для того, чтобы обратиться за наркологической помощью и в целом чтобы в отношении них применялась какая-то лечебная программа.

Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов

Сергей Прохоров:
Какой арсенал используют наркоторговцы в своей работе? И какие новые ухищрения и способы распространения наркотиков сегодня они предпринимают?

«Остается актуальным бесконтактный способ сбыта наркотиков»

Александр Сазонов:
На сегодняшний день остается актуальным бесконтактный способ сбыта наркотиков. Наркодельцы используют сеть интернет. В основном, это социальные сети для привлечения в свои ряды новых закладчиков. Также зачастую используется сеть интернет для того, чтобы осуществить рекламу своего интернет-магазина.

Мы видим такую тенденцию, когда предприимчивые люди оборудуют у себя по месту жительства помещение для выращивания наркосодержащих растений. В текущем году было выявлено таких семь преступлений. В прошлом году таких было пять.

О граффити с адресами наркосбытчиков: «Мы совместно с сотрудниками ЖЭС активно взаимодействуем, выявляем такие надписи»

Сергей Прохоров:
Известно, что наркосбытчики сейчас активно рисуют граффити с адресами своих магазинов. Как вы боретесь с этой проблемой?

Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов

Александр Сазонов:
На сегодняшний день взаимодействуем в тесном порядке с представителями ЖЭСов. Те люди, которые постоянно находятся на дворовой территории и обнаруживают эти надписи, они сообщают в органы внутренних дел.

Что представляет собой надпись? Надпись может быть в виде какого-то слова, определенный набор слов либо какие-то символы. Эта фраза, эти символы – это адрес, который расположен в какой-то социальной сети. Гражданин наркозависимый может связаться с наркосбытчиком, получить информацию о местонахождении наркотика и о способе его приобретения.

С этой целью мы совместно с сотрудниками ЖЭС активно взаимодействуем, выявляем такие надписи, проводим мероприятия по их удалению, в том числе по установлению лиц, которые их нанесли.

Большая волна таких правонарушений у нас прокатилась в прошлом году, когда были обрисованы остановки, в том числе и фасады зданий на территории Московского района. Принятыми мерами совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы мы установили таких лиц и привлекли к административной ответственности за порчу вот этих остановок и фасадов зданий.

О законе об амнистии: «Несовершеннолетние, которые освобождаются из мест лишения свободы, подлежат обязательному контролю со стороны родителей»

Сергей Прохоров:
Отдельный вопрос – возможность помилования по так называемой «наркотической статье». К 75-летию Победы была объявлена амнистия. Скажите, кому государство в этом случае предоставило второй шанс?

Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов

Александр Сазонов:
Законом Республики Беларусь об амнистии предусмотрено снижение наказания сроком на один год для лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это же касается несовершеннолетних.

Тем не менее, хочу отметить о том, что этим же законом предусмотрено, что несовершеннолетние, которые освобождаются из мест лишения свободы, подлежат обязательному контролю со стороны родителей. То есть в отношении их родители обязаны принимать меры для того, чтобы они не совершили вновь преступление. Кроме этого, со стороны государства предусмотрен целый комплекс мероприятий в отношении данной категории граждан – несовершеннолетних. У нас существуют нормативно-правовые документы, которые регламентируют оказание в отношении таких лиц реабилитационных мероприятий, в том числе их трудоустройство.

«Законодательство Беларуси остается неизменным в отношении лиц, которые на системной основе занимаются сбытом наркотиков»

Несмотря на то, что есть определенные послабления в применении закона об амнистии в части внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, законодательство Республики Беларусь остается неизменным в отношении тех лиц, которые на системной основе занимаются сбытом наркотиков, в первую очередь, в составе организованных групп, организуют каналы поступления на территорию Республики Беларусь. В этой части остается неизменным и курс органов внутренних дел. Наши все усилия будут направлены на пресечение данного вида преступления, в том числе тяжких и особо тяжких.

О том, как пандемия повлияла на наркобизнес: «Наркокурьеры не могут доставить в Республику Беларусь наркотические средства, психотропные вещества»

Сергей Прохоров:
В связи с пандемией многие страны закрыли границы. Скажите, такая мера как-то поспособствовала борьбе с наркобизнесом?

Как в Беларуси борются с торговлей наркотиками и как пандемия повлияла на наркобизнес? Рассказывает Александр Сазонов

Александр Сазонов:  
Можно отметить положительные моменты пандемии. Во-первых, мы увидели снижение количества предложений в сети интернет. В первую очередь, связано это с тем, что наркокурьеры не могут доставить в Республику Беларусь наркотические средства, психотропные вещества.  

Во-вторых, увеличилась стоимость наркотиков. Это видно по предложениям, которые существуют, что говорит о том, что все-таки меньше стало их поступать.  

«Сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»

В-третьих, сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но, тем не менее, если рассматривать в целом криминогенную обстановку, наркосбытчики ищут другие пути доставки наркотиков. И эти пути мы контролируем и проводим мероприятия с целью недопущения поступления наркотиков на территорию города Минска. Есть категория граждан, которым все-таки разрешен проезд через государственную границу, через таможенную границу. Соответственно, есть способы доставки сюда наркотиков.

Люди в материале: Сергей Прохоров, Александр Сазонов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О теме, которой в нашей стране внимание особое. Речь о борьбе с наркоугрозой. Как складывается ситуация в этой сфере? Как противостоять...
 
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