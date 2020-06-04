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В гамме обновленного Volkswagen Arteon появится универсал

04.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лифтбек Volkswagen Arteon дебютировал в 2017 году, сменив в гамме седан Passat CC — на подходе плановое обновление модели. Причем с обновленным лифтбеком будет представлен и универсал Arteon Shooting Brake.


На это прямо намекает обнародованный немцами дизайнерский эскиз, на котором «посвежевший» Arteon запечатлен бок о бок с грузопассажирским вариантом. Особых откровений во внешности Arteon рестайлинг не принесет — слегка изменится оформление решетки радиатора, бамперов и передней оптики, задние светодиодные фонари получат иной рисунок. В салоне Arteon появится новая мультимедиа-система, расширится список электронных ассистентов.

А самой эффектной в ряду обновленного Arteon будет «заряженная» R-версия с увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, оригинальным обвесом, укрупненными колесами и двухлитровой турбо-«четверкой» с отдачей около 330 л.с. Впрочем, есть вероятность установки под капот Arteon R и более мощного битурбомотора VR6, мощность которого будет достигать 400 л.с.

Семейство Arteon нового модельного года должно быть представлено уже 24 июня.

 
 
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Лифтбек Volkswagen Arteon дебютировал в 2017 году, сменив в гамме седан Passat CC, а теперь на подходе плановое обновление модели.
 
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