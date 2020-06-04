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Кара Делевинь заявила о своей пансексуальности

04.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Личная жизнь 27-летней Кары Делевинь снова оказалась в центре внимания СМИ, хотя в этой сфере у британской модели сейчас затишье. В интервью изданию Variety, на обложке которого Кара появилась, она рассказала, что считает себя пансексуалом, передает spletnik.ru.


Фото: Reuters

- Дело в том, что я очень сильно меняюсь. Все время ощущаю себя по-разному. Иногда чувствую себя более женственной, а порой — больше мужчиной. Думаю, что всегда буду пансексуалом. Я влюбляюсь в человека, как бы он ни определял себя, будь то "они", "он" или "она", — сказала Делевинь в интервью, объявив об отсутствии половых предпочтений.

Месяц назад пресса сообщила о ее расставании с 30-летней актрисой Эшли Бенсон после двухлетнего романа. Эшли стали замечать в компании рэпера G-Eazy (настоящее имя Джеральд Эрл Гиллум), из-за которого, по слухам, она и рассталась с Делевинь.

До романа с Бенсон модель появлялась на светских вечеринках с певицей Энни Кларк, известной как St. Vincent, отношения с которой у нее продлились тоже два года. Звезде приписывали также романы с Пэрис Джексон, Мишель Родригес, Джейком Баггом, Гарри Стайлсом и Ритой Орой.

 
 
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Личная жизнь 27-летней Кары Делевинь снова оказалась в центре внимания СМИ.
 
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