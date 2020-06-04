Александр Лукашенко 5 июня проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии: какие темы обсудят?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 5 июня на высшем уровне будут обсуждаться взаимоотношения Минска и Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Стороны обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов. Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в двусторонних контактах, однако есть ещё большой потенциал для расширения взаимодействия.





Одной из тем встречи станет сотрудничество по линии Беларусь – ЕС, в том числе в формате «Восточного партнерства». В центре внимания также – ситуация в регионе и мире, подходы к решению наиболее актуальных проблем.

Предстоящий визит будет первым официальным визитом венгерского лидера в Беларусь и станет важным этапом в развитии белорусско-венгерских отношений.