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Александр Лукашенко 5 июня проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии: какие темы обсудят?

04.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 5 июня на высшем уровне будут обсуждаться взаимоотношения Минска и Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 

Стороны обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов. Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в двусторонних контактах, однако есть ещё большой потенциал для расширения взаимодействия.

Александр Лукашенко 5 июня проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии: какие темы обсудят?

Одной из тем встречи станет сотрудничество по линии Беларусь – ЕС, в том числе в формате «Восточного партнерства». В центре внимания также ситуация в регионе и мире, подходы к решению наиболее актуальных проблем.

Предстоящий визит будет первым официальным визитом венгерского лидера в Беларусь и станет важным этапом в развитии белорусско-венгерских отношений.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Орбан

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 5 июня на высшем уровне будут обсуждаться взаимоотношения Минска и Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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