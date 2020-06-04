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Эксперты: нефть по итогам 2020 года может закрепиться по $45 за баррель

04.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты считают, что цены на нефть по итогам нынешнего года могут закрепиться на уровне не выше 45 долларов за баррель, сообщает ТАСС.

Таким образом, в начале июня баррель нефти марки Brent исчерпал большую часть роста в этом году, пишет aif.by
На торгах утром в среду цены на ближайший фьючерс Brent демонстрировали рост до 40 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. По оценкам экспертов, с начала апреля цены на нефть укрепились более чем на 45%.


Однако дальнейшую динамику восстановления цен в нефтяном секторе специалисты оценивают как сдержанную. Укрепление выше 50 долларов за баррель не стоит ожидать раньше 2021 года.

По их прогнозам, в процессе восстановления глобальной экономики цены на нефть покажут волатильность.
 
 
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Эксперты считают, что цены на нефть по итогам нынешнего года могут закрепиться на уровне не выше 45 долларов за баррель, сообщает ТАСС.
 
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