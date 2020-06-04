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«Этот крест не должен погибнуть, он где-то есть». Новые версии исчезновения креста Евфросинии Полоцкой. Анонс «Специального репортажа»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Таинственная история, запутанная в десятилетиях. К эфиру готовится очередная серия из цикла «Специальный репортаж».
В канун дня памяти Евфросинии Полоцкой съёмочная группа телеканала СТВ решила поднять дело о пропаже святыни национального масштаба – креста Евфросинии Полоцкой, созданного в XII веке Лазарем Богшей.
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«Этот крест не должен погибнуть, он где-то есть». Новые версии исчезновения креста Евфросинии Полоцкой. Анонс «Специального репортажа»
Новости Беларуси. Таинственная история, запутанная в десятилетиях. К эфиру готовится очередная серия из цикла «Специальный репортаж». «Замочная скважина была...
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