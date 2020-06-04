ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Этот крест не должен погибнуть, он где-то есть». Новые версии исчезновения креста Евфросинии Полоцкой. Анонс «Специального репортажа»

04.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Таинственная история, запутанная в десятилетиях. К эфиру готовится очередная серия из цикла «Специальный репортаж».

«Замочная скважина была автогеном расширена». Таинственное исчезновение Креста Евфросинии Полоцкой из могилёвского музея

«Этот крест не должен погибнуть, он где-то есть». Новые версии исчезновения креста Евфросинии Полоцкой. Анонс «Специального репортажа»

В канун дня памяти Евфросинии Полоцкой съёмочная группа телеканала СТВ решила поднять дело о пропаже святыни национального масштаба – креста Евфросинии Полоцкой, созданного в XII веке Лазарем Богшей. 

Люди в материале: Анастасия Дехтяр

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Таинственная история, запутанная в десятилетиях. К эфиру готовится очередная серия из цикла «Специальный репортаж». «Замочная скважина была...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика