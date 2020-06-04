ЦИК не будет выносить предупреждение Лукашенко

В Центризбиркоме официально ответили на обращения граждан, возмущенных высказываниями Александра Лукашенко в отношении белорусских женщин о том, что Конституция в Беларуси – не для них.

Ответ ЦИК размещен на его официальном сайте.

Отмечено, что в комиссию поступили «многочисленные обращения» о несогласии с высказываниями Лукашенко. По мнению авторов обращений, эти высказывания носят дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса.

В ЦИК уточнили, что данная статья, устанавливающая ограничения при проведении предвыборной агитации, не применяется к лицам, выдвигаемым кандидатами в президенты. А понятие преждевременной агитации, на которую указали заявители, в избирательном законодательстве не содержится.

Таким образом, в комиссии дали понять, что правовых оснований для вынесения предупреждения лицу, которое выдвигается кандидатом в президенты, нет. А позиция авторов обращений – их сугубо личное мнение.

Напомним, 29 мая, Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода резко высказался о противниках на выборах, а также о блогере Сергее Тихановском, возглавляющем инициативную группу своей жены Светланы. Глава государства заявил, что белорусская Конституция создана не под женщину, поэтому женщина не сможет стать президентом государства.

1 июня претендент на место президента экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико отнес в ЦИК заявление, в котором требовал вынести Лукашенко предупреждение о высказывании ложной и оскорбляющей информации.

Эксперты отмечают, что такого раньше не было, и это приметы того, что кампания пройдет не так скучно, как обычно.