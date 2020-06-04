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ЦИК не будет выносить предупреждение Лукашенко
Источник материала: БДГ
В Центризбиркоме официально ответили на обращения граждан, возмущенных высказываниями Александра Лукашенко в отношении белорусских женщин о том, что Конституция в Беларуси – не для них.
Ответ ЦИК
Отмечено, что в комиссию поступили «многочисленные обращения» о несогласии с высказываниями Лукашенко. По мнению авторов обращений, эти высказывания носят дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса.
В ЦИК уточнили, что данная статья, устанавливающая ограничения при проведении предвыборной агитации, не применяется к лицам, выдвигаемым кандидатами в президенты. А понятие преждевременной агитации, на которую указали заявители, в избирательном законодательстве не содержится.
Таким образом, в комиссии дали понять, что правовых оснований для вынесения предупреждения лицу, которое выдвигается кандидатом в президенты, нет. А позиция авторов обращений – их сугубо личное мнение.
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Эксперты отмечают, что такого раньше не было, и это приметы того, что кампания пройдет не так скучно, как обычно.
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В Центризбиркоме официально ответили на обращения граждан, возмущенных высказываниями Александра Лукашенко в отношении белорусских женщин о том, что Конституция...
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