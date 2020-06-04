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Водителей, не пропускающих «скорую», могут лишить прав

04.06.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В последнее время стали наблюдаться ДТП с участием карет скорой помощи. То есть люди спешат спасать других людей, другие водители не замечают проблесковых маячков или хотят проскочить. Недавно одна из машин с медиками перевернулась.

Гость программы «Большой город» начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома – прокомментировал проблему.

Водителей, не пропускающих «скорую», могут лишить прав

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Пользуясь случаем, я попросил бы водителей неукоснительно соблюдать данный пункт правил дорожного движения о предоставлении преимущества транспортным средствам оперативного назначения, движущимся с проблесковыми маяками синего цвета. Независимо от направления их движения. Быть внимательными и помнить о том, что помимо моральной стороны, существует и законодательная, которая предусматривает административную ответственность за данное нарушение в виде штрафа вплоть до лишения прав управления. Надо понимать, что карета скорой помощи движется не просто так, а, может, спасая в этот момент кому-то жизнь, и вызвано это крайней необходимостью.

Люди в материале: Сергей Бабич, Екатерина Забенько

 
 
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В последнее время стали наблюдаться ДТП с участием карет скорой помощи. То есть люди спешат спасать других людей, другие водители не замечают проблесковых маячков...
 
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