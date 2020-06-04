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Водителей, не пропускающих «скорую», могут лишить прав
Источник материала: СТВ
В последнее время стали наблюдаться ДТП с участием карет скорой помощи. То есть люди спешат спасать других людей, другие водители не замечают проблесковых маячков или хотят проскочить. Недавно одна из машин с медиками перевернулась.
Гость программы
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
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В последнее время стали наблюдаться ДТП с участием карет скорой помощи. То есть люди спешат спасать других людей, другие водители не замечают проблесковых маячков...
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