Дмитрий Крутой назначен на пост замглавы администрации Президента Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого на пост замглавы администрации Президента.

Ранее Дмитрий Николаевич занимал должность первого вице-премьера Совета Министров Республики Беларусь.

Напомним, предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.

Фото: БЕЛТА

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