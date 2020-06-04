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Дмитрий Крутой назначен на пост замглавы администрации Президента Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого на пост замглавы администрации Президента.
Ранее Дмитрий Николаевич занимал должность первого вице-премьера Совета Министров Республики Беларусь.
Напомним, предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого на пост замглавы администрации Президента. Ранее Дмитрий Николаевич занимал должность первого...
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