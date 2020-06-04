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Вакансия мечты. В Швеции ищут выключателя света

04.06.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio. Сотрудник должен каждые утро и вечер отмечаться о приходе на работу и уходе домой, а также включать и выключать свет на железнодорожной станции. Все остальное время он может тратить по своему усмотрению. За это счастливчику положена зарплата в 21 тысячу шведских крон (около 5,4 тысячи белорусских рублей) в месяц.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Зарплатный бюджет на эту позицию предполагает, что этих денег хватит примерно на 120 лет трудоустройства. 

На вакансию уже откликнулись 175 человек из разных стран. При этом критерии, по которым будет выбран выключатель, не называются.

 
 
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В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio. Сотрудник должен каждые утро и вечер отмечаться о...
 
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