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Министром промышленности Беларуси назначен Петр Пархомчик
Источник материала: ОНТ
Петр Пархомчик назначен сегодня министром промышленности Беларуси. Кадровое решение принял 4 июня Александр Лукашенко, Президент Беларуси,
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Петр Пархомчик назначен сегодня министром промышленности Беларуси. Кадровое решение принял 4 июня Александр Лукашенко, Президент Беларуси, пишет БЕЛТА....
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