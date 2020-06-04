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Министром промышленности Беларуси назначен Петр Пархомчик

04.06.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министром промышленности Беларуси назначен Петр Пархомчик

Петр Пархомчик назначен сегодня министром промышленности Беларуси. Кадровое решение принял 4 июня Александр Лукашенко, Президент Беларуси, пишет БЕЛТА.

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Петр Пархомчик назначен сегодня министром промышленности Беларуси. Кадровое решение принял 4 июня Александр Лукашенко, Президент Беларуси, пишет БЕЛТА....
 
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