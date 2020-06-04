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Олимпийский чемпион сменил четыре клуба КХЛ за неделю

04.06.2020 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский хоккеист Илья Каблуков перешел в омский «Авангард», сообщает официальный сайт «ястребов». Это его четвертый клуб за последнюю неделю.


Reuters

Еще в прошлый четверг Каблуков был хоккеистом питерского СКА, но в результате обмена перешел в хабаровский «Амур». Второго июня он расторг контракт с «Амуром» и перешел в магнитогорский «Металлург», а сегодня его обменяли в омский «Авангард».

Одной из причин частой смены клубов стал потолок зарплат, введенный Континентальной хоккейной лиги. За счет обменов команды пытаются сократить свою зарплатную ведомость.

Илья Каблуков является хоккеистом сборной России. Так в составе команды Объединенных атлетов из России (ОАР) он выиграл золото Олимпиады-2018.

 
 
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Российский хоккеист Илья Каблуков перешел в омский «Авангард», сообщает официальный сайт «ястребов».
 
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