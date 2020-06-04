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Айтишник выращивал коноплю в подвале под Минском
Источник материала: ОНТ
IT-специалист оборудовал в подвале частного дома под Минском лабораторию по выращиванию конопли. Об этом
Наркоконтроль получил информацию о находящейся в деревне Цнянка лаборатории по выращиванию марихуаны. Данные были проверены и подтверждены. 29-летний ранее не судимый сотрудник IT-компании оказался хозяином лаборатории.
Мужчина снял часть дома в Цнянке и там жил. «Садовод» располагал целым цокольным этажом, там и была устроена незаконная оранжерея.
Айтишник предусмотрел все необходимые моменты – растениям были предоставлены тепличные условия. Так, мужчина установил лампы, соорудил системы полива и вентиляции, следил за уровнем влажности. Правоохранители обнаружили и изъяли четыре горшка с коноплей.
Мужчина заявил, что выращивал марихуану только для личных нужд.
Фото: ОИОС УВД Минского облисполкома
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IT-специалист оборудовал в подвале частного дома под Минском лабораторию по выращиванию конопли. Об этом информирует УВД Минского облисполкома. Наркоконтроль...
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