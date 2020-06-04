ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Айтишник выращивал коноплю в подвале под Минском

04.06.2020 15:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Айтишник выращивал коноплю в подвале под Минском

IT-специалист оборудовал в подвале частного дома под Минском лабораторию по выращиванию конопли. Об этом информирует УВД Минского облисполкома.

Наркоконтроль получил информацию о находящейся в деревне Цнянка лаборатории по выращиванию марихуаны. Данные были проверены и подтверждены. 29-летний ранее не судимый сотрудник IT-компании оказался хозяином лаборатории.


Мужчина снял часть дома в Цнянке и там жил. «Садовод» располагал целым цокольным этажом, там и была устроена незаконная оранжерея.

Айтишник предусмотрел все необходимые моменты – растениям были предоставлены тепличные условия. Так, мужчина установил лампы, соорудил системы полива и вентиляции, следил за уровнем влажности. Правоохранители обнаружили и изъяли четыре горшка с коноплей.


Мужчина заявил, что выращивал марихуану только для личных нужд.

Фото: ОИОС УВД Минского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
IT-специалист оборудовал в подвале частного дома под Минском лабораторию по выращиванию конопли. Об этом информирует УВД Минского облисполкома. Наркоконтроль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Угадайте, что эти спортсмены думают о пикетах и президентских выборах (мнения разделились)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика