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Кристина Асмус опубликовала фото своей «рабочей стороны» и восхитила сеть чувством юмора
Источник материала: ОНТ
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, которая позабавила подписчиков артистки.
На снимке Асмус стоит к камере в пол-оборота. Актриса позирует в топе с открытой спиной и светло-бежевых брюках, которые подчеркивают фигуру. «Рабочая сторона», – подписала фото артистка.
Поклонники знаменитости обратили внимание не на лицо, а на бросающиеся в глаза формы актрисы, отметив ее чувство юмора. «Самоирония +100500», «Красивая и с юмором», «Умеете вы сделать день!», – написали подписчики актрисы.
ФОТО: rustars.tv
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Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, которая позабавила подписчиков артистки. На снимке Асмус стоит к...
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