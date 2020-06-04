Кристина Асмус опубликовала фото своей «рабочей стороны» и восхитила сеть чувством юмора

Источник материала: ОНТ

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, которая позабавила подписчиков артистки.

На снимке Асмус стоит к камере в пол-оборота. Актриса позирует в топе с открытой спиной и светло-бежевых брюках, которые подчеркивают фигуру. «Рабочая сторона», – подписала фото артистка.

Поклонники знаменитости обратили внимание не на лицо, а на бросающиеся в глаза формы актрисы, отметив ее чувство юмора. «Самоирония +100500», «Красивая и с юмором», «Умеете вы сделать день!», – написали подписчики актрисы.

ФОТО: rustars.tv

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