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Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль работы надо немного изменить — Головченко

04.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль работы надо немного изменить — Головченко

Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль и методы работы надо немного изменить, заявил сегодня назначенный премьер-министром Роман Головченко во время представления руководителям госорганов и сотрудникам Аппарата Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко поблагодарил главу государства за оказанное доверие, вместе с тем он отметил, что такое доверие — это аванс, за которым ответственность, в том числе за выполнение поручений.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К СОВРЕМЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ — СЕРГЕЕНКОСостав правительства абсолютно боеспособный, но стиль работы надо немного изменить — Головченко

Обращаясь к Роману Головченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко пожелал уверенного начала работы, реализации планов и задач, которые были поставлены главой государства.

«Конечно, получить такие посты и работать в непростое время — это тоже своеобразный вызов. Как сказал Президент, у нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных «пандемий» — по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались все возможные недруги и противники. Тем ответственнее наша миссия и задача работать именно в таких условиях. Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный», — отметил Роман Головченко.

Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль работы надо немного изменить — Головченко
Роман Головченко, Игорь Сергеенко и Сергей Румас

В то же время он считает, что в новых условиях надо «изменить немного стиль и методы нашей работы». «Еще до сих пор не закончившаяся пандемия, кризис показали, что недопустимо промедление. Недопустимо увязнуть в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. На это у нас нет ни времени, ни возможности. Потому что, увязнув в межведомственных противоречиях, мы порой теряем главное — время. А время сейчас становится критическим фактором», — сказал Роман Головченко.-0-

Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль работы надо немного изменить — Головченко
https://www.belta.by/

 
 
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Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль и методы работы надо немного изменить, заявил сегодня назначенный премьер-министром Роман Головченко во...
 
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