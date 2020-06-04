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Александр Лукашенко: «Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы»

04.06.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения. Прежде чем подписать соответствующий указ, глава госудаства провел большое совещание, на котором подвел итоги работы прошлого состава и поставил задачи перед новыми руководителями. 

Александр Лукашенко: «Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы»

Ротации в правительстве обсуждались давно, а накануне, 3 июня, глава государства принял решение об отставке действующего состава правительства. Премьер-министром страны стал Роман Головченко. Несмотря на кадровые изменения правительственного пула, необходимо сохранить его слаженную работу. 

Александр Лукашенко: «Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я неоднократно обещал, что в ближайшее время мы определимся с новым руководством и отчасти составом правительства.

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Нет здесь никакой конспирологии. Поэтому я вас прошу: приобретайте рабочее состояние, особенно те, кто сегодня будет на новых должностях работать. А подавляющему большинству, наверное, и не надо его приобретать. Я думаю, вы в тонусе все. Если кто-то не в тонусе, мы придадим импульс, чтобы вы были в тонусе. Но для этого же... как там? Щука в реке, чтобы карась не дремал. Ну, правильно. Что ж я тут нового придумал, на то и Президент, чтобы немножко подавать какие-то импульсы.

Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено.

То ли еще будет! Откровенно говорю и народу, и вам: с вертолета деньги разбрасывать не будем. Поэтому спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы, благодаря сдержанности и направлению всего народа на решение проблем.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Роман Головченко

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 июня Александр Лукашенко принял кадровые решения....
 
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