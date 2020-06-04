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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В деревне Речицкого района в квартире были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 12-летнего сына И сегодня в телеграм-канале СК появилась информация, что ночью в одной из деревень Речицкого района в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела 33-летней...

И сегодня в телеграм-канале СК появилась информация, что ночью в одной из деревень Речицкого района в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 12-летнего сына. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Первоначально можно сказать, что смерть подростка носит криминальный характер. А по предварительным выводам экспертов, женщина покончила жизнь самоубийством. Для установления точных причин смерти матери и сына назначены судебно-медицинские экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.