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В деревне Речицкого района в квартире были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 12-летнего сына

04.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

И сегодня в телеграм-канале СК появилась информация, что ночью в одной из деревень Речицкого района в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела 33-летней женщины и ее 12-летнего сына. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Первоначально можно сказать, что смерть подростка носит криминальный характер. А по предварительным выводам экспертов, женщина покончила жизнь самоубийством.  Для установления точных причин смерти матери и сына назначены судебно-медицинские экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
 
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И сегодня в телеграм-канале СК появилась информация, что ночью в одной из деревень Речицкого района в квартире многоэтажного дома были обнаружены тела 33-летней...
 
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