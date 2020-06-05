«Я выходила замуж за своего мужа 3 раза!» Почему люди снова женятся на одном и том же человеке?

Источник материала: Tut.by

Иногда решение о разрыве отношений или разводе принимается спонтанно и сгоряча. Но немного погодя кого-то начинают терзать сомнения, и мысль вернуться в бывшие отношения твердо селится в голове. Почему же так происходит? Кто-то может сказать: «В одну реку дважды не войти…». Но герои нашего сегодняшнего видео с этим не согласятся. Мы задали вопросы тем, кто дважды, и даже трижды вступали в браки с одними и теми же людьми. Поговорили с ними о причинах разводов, о ссорах и о том, как с годами изменился их брак.