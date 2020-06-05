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Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Венгрия – новая страница в истории взаимоотношений двух стран. В аэропорту «Минск» приземлился лайнер лидера этой европейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взаимоотношения Минска и Будапешта будут обсуждаться во Дворце Независимости. Александр Лукашенко проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Новости Беларуси. Беларусь и Венгрия – новая страница в истории взаимоотношений двух стран. В аэропорту «Минск» приземлился лайнер лидера этой европейской...
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