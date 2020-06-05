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Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом

05.06.2020 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Венгрия – новая страница в истории взаимоотношений двух стран. В аэропорту «Минск» приземлился лайнер лидера этой европейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом

Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом

Премьер-министр Венгрии прибыл в Беларусь с официальным визитом

Президент Беларуси 5 июня проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии: какие темы обсудят?

Взаимоотношения Минска и Будапешта будут обсуждаться во Дворце Независимости. Александр Лукашенко проведёт переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Орбан

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Венгрия – новая страница в истории взаимоотношений двух стран. В аэропорту «Минск» приземлился лайнер лидера этой европейской...
 
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