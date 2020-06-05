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Вы не догадаетесь о реальных размерах этих вещей и существ, пока не сравните их с чем-нибудь

05.06.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всё в этом мире познается в сравнении, в том числе размеры окружающих нас предметов. Ведь недостаточно сказать, что что-то большое или маленькое, лучше продемонстрировать это на деле, сравнив вещь с чем-то привычным. Огромные картины, крошечные звери — пользователи сети поделились фотографиями, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей, которые они заметили, пишет twizz.ru.

Огромный шуруп, который используется при установке солнечных панелей.


Заготовка для бутылки колы до того, как ее превратят в полноразмерную.

Два очень разных по размерам шестигранных ключа.

 


«Самый маленький кленовый лист, который я когда-либо видел».


«Размер лопастей ветряной мельницы (мой отец для сравнения)».


Старый iPhone 3GS и iPhone XS Max — между ними 9 лет разницы.


Мама-панда и ее новорожденный детеныш.


«Новорожденная» гусеница и то, какой она станет со временем.


Разница в размерах карманов в мужской и женской одежде на примере консоли Switch.



Размер когтей южноамериканской гарпии.


Сравнение размера вулкана Олимп на Марсе с территорией Франции.


Видимая и невидимая части пожарных гидрантов.


«Как моя улитка выросла за год». По словам хозяйки, в начале раковина улитки была размером в 4 сантиметра, а теперь доросла до 17.


 
 
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