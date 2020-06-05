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Вы не догадаетесь о реальных размерах этих вещей и существ, пока не сравните их с чем-нибудь
Источник материала: Tut.by
Всё в этом мире познается в сравнении, в том числе размеры окружающих нас предметов. Ведь недостаточно сказать, что что-то большое или маленькое, лучше продемонстрировать это на деле, сравнив вещь с чем-то привычным. Огромные картины, крошечные звери — пользователи сети поделились фотографиями, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей, которые они заметили,
Огромный шуруп, который используется при установке солнечных панелей.
Заготовка для бутылки колы до того, как ее превратят в полноразмерную.
Два очень разных по размерам шестигранных ключа.
«Самый маленький кленовый лист, который я когда-либо видел».
«Размер лопастей ветряной мельницы (мой отец для сравнения)».
Старый iPhone 3GS и iPhone XS Max — между ними 9 лет разницы.
Мама-панда и ее новорожденный детеныш.
«Новорожденная» гусеница и то, какой она станет со временем.
Разница в размерах карманов в мужской и женской одежде на примере консоли Switch.
Сравнение размера вулкана Олимп на Марсе с территорией Франции.
Видимая и невидимая части пожарных гидрантов.
«Как моя улитка выросла за год». По словам хозяйки, в начале раковина улитки была размером в 4 сантиметра, а теперь доросла до 17.
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