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Нового министра промышленности Петра Пархомчика представили коллективу

05.06.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нового министра промышленности Петра Пархомчика представили коллективу

Состав правительства обновился, и в это рабочее утро во многих министерствах приступили к работе новые руководители. В Минпроме представили министра промышленности – им стал Пётр Пархомчик.

Заслуженный работник промышленности Беларуси и очевидно - в этой сфере человек далеко не новый. 30 лет Петр Пархомчик отдал МТЗ, 13 лет был генеральным директором БелАЗа. Предприятие не только удалось спасти во времена экономических кризисов, но и вывести на лидирующие позиции, расширить географию экспорта. Сегодня первая задача для Министерства – проанализировать ситуацию в отрасли и двигаться дальше. 

Также к работе приступил Иван Тертель – председатель Комитета госконтроля. С 2008-го по 13-й годы он занимал пост заместителя председателя КГБ и занимался контрольными функциями в экономике. И как накануне отметил Президент, Иван Тертель знает положение дел в стране, сможет улучшить работу КГК и вывести на её новые рельсы.  

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Состав правительства обновился, и в это рабочее утро во многих министерствах приступили к работе новые руководители. В Минпроме представили министра...
 
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