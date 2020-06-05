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Нового министра промышленности Петра Пархомчика представили коллективу
Источник материала: ОНТ
Заслуженный работник промышленности Беларуси и очевидно - в этой сфере человек далеко не новый. 30 лет Петр Пархомчик отдал МТЗ, 13 лет был генеральным директором БелАЗа. Предприятие не только удалось спасти во времена экономических кризисов, но и вывести на лидирующие позиции, расширить географию экспорта. Сегодня первая задача для Министерства – проанализировать ситуацию в отрасли и двигаться дальше.
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