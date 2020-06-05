Пинский горисполком приглашает принять участие в обсуждении «Детального плана исторического центра г. Пинска с проектом регенерации исторической застройки»

Источник материала: Полесская правда



Пинский горисполком приглашает принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта детального планирования «Детальный план исторического центра г. Пинска с проектом регенерации исторической застройки»

Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687. Общественное обсуждение проводится в форме информирования юридических и физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, и анализа общественного мнения.