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Пинский горисполком приглашает принять участие в обсуждении «Детального плана исторического центра г. Пинска с проектом регенерации исторической застройки»

05.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский горисполком приглашает принять участие в обсуждении «Детального плана исторического центра г. Пинска с проектом регенерации исторической застройки»
Пинский горисполком приглашает принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта детального планирования «Детальный план исторического центра г. Пинска с проектом регенерации исторической застройки»

Данная процедура проводится на основании Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687. Общественное обсуждение проводится в форме информирования юридических и физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, и анализа общественного мнения.

 
 
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> Пинский горисполком приглашает принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта детального планирования «Детальный план исторического...
 
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