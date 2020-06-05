Источник материала: Новости Волковыска

Министерство здравоохранения и департамент туризма Министерства спорта и туризма на совместной онлайн-конференции рассказали, как белорусы смогут въезжать в страны Европейского Союза. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций Беларуси.

Евросоюз определил перечень стран, граждане которых могут посещать его с 1 июня. Беларуси в этих списках нет.

Главное условие для страны, откуда могут въезжать граждане в страны ЕС, – это число заболевших, которое не должно превышать 25 человек на 100 000 жителей. В Беларуси этот показатель намного больше.

Тем не менее, по рекомендации ВОЗ, страны ЕС могут принимать граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией при наличии справки об отсутствии инфицирования COVID-19.

Известно, что на сегодняшний день уже разработаны формы справки на основании рекомендаций ВОЗ. Они выполнены на русском и английском языках. Их будут выдавать при необходимости, если у человека имеется на руках оплачиваемый билет туда и обратно.

Экспресс-тест придется делать за свои деньги: для белорусов он стоит 41 рубль, а для нерезидентов – 56 рублей. Сейчас определяется список поликлиник, которые будут оказывать такую услугу.