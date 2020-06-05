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Рыба-ползун заползла в горло подростку и застряла
Источник материала: ОНТ
В провинции Краби (Таиланд) к подростку в горло заползла рыба-ползун. Юноше понадобилась помощь медиков,
15-летний парень по имени Ху с друзьями ловили рыбу. Подросток поймал анабаса, также известного как рыба-ползун. Рыба была длиной около 10 сантиметров, и юноша решил взять ее в рот, чтобы не занимать руки. Извивающийся анабас соскользнул ему в глотку и там застрял, частично закрыв дыхательные пути.
Ху пытался достать рыбу, но безрезультатно. Не удалось это и друзьям юного рыбака. Ребятам пришлось обращаться за помощью к медикам.
Отоларинголог Торанит Лимпакорнкул, который извлекал рыбу, заключил, что Ху грозила смерть от асфиксии.
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В провинции Краби (Таиланд) к подростку в горло заползла рыба-ползун. Юноше понадобилась помощь медиков, передает Newsflare. 15-летний парень по имени Ху с друзьями...
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