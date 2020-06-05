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В Бресте работает выставка “З прыродай зліўшыся душой”, посвященная человеку и природе

05.06.2020 16:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 5 июня в Брестком областном краеведческом музее работает выставка “З прыродай зліўшыся душой”, посвященная человеку и природе. Древний человек жил в гармонии с природой, уважал, прислушивался, копировал, вдохновлялся, создавая жилье, предметы быта и украшения.

В Бресте работает выставка “З прыродай зліўшыся душой”, посвященная человеку и природе

На выставке представлены порядка 200 экспонатов, среди которых – фотографии фрагментов росписи гончарных изделий со времен неолита и сохранившиеся части древних костяных и деревянных скульптур. Стены украшены вышитыми рушниками от начала 19 века до нашего времени. Наши предки вышивали и повязывали их, связывая с древними традициями и поверьями. Цветы, птицы, черно-красные узоры на белом полотне повседневной и праздничной одежде и старинных рушниках. Разноцветные вышивки появились значительно позже, после окончания Великой Отечественной войны. но и предназначение рушников из сакрального стало более приземленным.

В Бресте работает выставка “З прыродай зліўшыся душой”, посвященная человеку и природе

На манекенах вдоль стен – национальная белорусская женская одежда разных строев, стены украшены традиционными панно - расписными стеклянными и резными деревянными. В витринах – керамические свистульки и детские деревянные игрушки. Руки тянутся – посвистеть, покрутить, поиграть, но музейные правила позволяют только смотреть. В том числе и на деревянную лопату со свадебным караваем, украшенным печеными голубками.

Под потолком кружатся ажурные птицы, мастерски вырезанные современными мастерами из цельного дерева по старинным техникам. Птицы охраняли жилье от беды и напастей в течение года, после чего их сжигали, а в доме появлялись новые.

Экспозиция составлена из предметов из фондов Брестского областного краеведческого музея, частных коллекций и работ местных ремесленников.

 
 
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  С 5 июня в Брестком областном краеведческом музее работает выставка “З прыродай зліўшыся душой”, посвященная человеку и природе. Древний человек жил в гармонии...
 
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