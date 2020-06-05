Источник материала: Новости Волковыска

Евросоюз может начать открытие внешних границ в июле. Этот вопрос обсуждался на видеоконференции министров внутренних дел стран ЕС, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Стороны согласились с единым подходом к постепенному снятию ограничений на поездки для граждан третьих стран не ранее 1 июля.

Главы МВД подчеркнули необходимость четких критериев для данных шагов. Еврокомиссия предложит меры по скоординированному открытию внешних границ, сообщает пресс-служба комиссии.

Пока же страны ЕС подтвердили открытие внутренних границ 15 июня. При этом некоторые страны будут делать это немного позднее, но полноценное восстановление работы Шенгенской зоны должно быть завершено до конца месяца.

Таким образом, запрет на въезд граждан третьих стран продержится минимум до 1 июля.