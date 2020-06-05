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«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки

05.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дипломы, погоны, нагрудные знаки и офицерский вальс. Выпускниками Института пограничной службы стали более 90 офицеров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки


«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки

По традиции они попрощались с боевым знаменем альма-матер и принесли клятву верности общему делу. Это уже 23-й выпуск молодых лейтенантов. В 2020 году институт впервые подготовил около 20 девушек – кадровых офицеров-пограничников. Шесть из них закончили  вуз с отличием.

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки

У большинства из тех, кому предстоит работать на границе, больше двух спортивных разрядов по военно-прикладным дисциплинам. 

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки

Вероника Макоед, выпускница Института пограничной службы Беларуси:
С самого детства я мечтала стать офицером. Меня всегда привлекали люди в военной форме. Невероятно повезло, что на год поступления Институт пограничной службы принимал первый набор девушек. И я очень рада, что среди этого набора оказалась я.

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки


Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Хочется отметить, что в год 75-летия Победы наши выпускники подошли  с достойными результатами в учебе. Материально-техническая база в институте позволяет готовить грамотных специалистов, патриотов своей страны, которые будут выполнять достойно задачи по охране государственной границы.

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки


В арсенале каждого выпускника – не только навыки тактической подготовки, но и совершенное владение иностранными языками. После выпускного у будущих стражей границ – короткий отпуск и первое место службы. 

Люди в материале: Вероника Макоед, Сергей Жилинский

 
 
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Новости Беларуси. Дипломы, погоны, нагрудные знаки и офицерский вальс. Выпускниками Института пограничной службы стали более 90 офицеров,  сообщили в программе...
 
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