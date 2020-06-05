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«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дипломы, погоны, нагрудные знаки и офицерский вальс. Выпускниками Института пограничной службы стали более 90 офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции они попрощались с боевым знаменем альма-матер и принесли клятву верности общему делу. Это уже 23-й выпуск молодых лейтенантов. В 2020 году институт впервые подготовил около 20 девушек – кадровых офицеров-пограничников. Шесть из них закончили вуз с отличием.
У большинства из тех, кому предстоит работать на границе, больше двух спортивных разрядов по военно-прикладным дисциплинам.
Вероника Макоед, выпускница Института пограничной службы Беларуси:
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Новости Беларуси. Дипломы, погоны, нагрудные знаки и офицерский вальс. Выпускниками Института пограничной службы стали более 90 офицеров, сообщили в программе...
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