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Ненависть к чужой овчарке привела к череде странных происшествий. Мужчина даже вёл дневник своих поступков

05.06.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ненависть к чужой овчарке привела к череде странных происшествий. Мужчина даже вёл дневник своих поступков

А ИЗ НАШЕГО ОКНА … Минск. Когда жительница одной из квартир дома на улице Кабушкина в 2014 году завела собаку, она и представить не могла, чем всё обернётся. Щенок овчарки рос, радовал детей женщины, огороженный двор самостоятельно не покидал. Бывало, лаял, если кто-то приближался к забору. Обычная собачья жизнь. Вот только она непостижимым образом на годы отравила жизнь хозяйки. И не только её. Череда странных происшествий минувшей зимой году приняла угрожающий характер.

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Тот пожар в деревне Мартиновичи объяснили неисправной электропроводкой. Только закрыли материал проверки, как на том же участке произошло новое несчастье. В марте загорелась летняя кухня. Электричество к постройке подведено не было. Сыщики ещё раз поговорили с владельцем дачи. И в конечном итоге вышли на цепочку странностей, начавшихся с появления у минчанки щенка овчарки. Хозяин сгоревшей в Дзержинском районе недвижимости оказался отцом женщины. И она регулярно бывала на даче у родителей. И даже размещала в соцсети фотографии загородного отдыха. На беду с геометкой. Впрочем, её мягко говоря неприятности начались ещё до этого. В феврале 2015 года женщина обнаружила на заборе своего дома записку с требованием избавиться от собаки. Послание было анонимным. Подписано «жильцы соседних домов».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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А ИЗ НАШЕГО ОКНА … Минск. Когда жительница одной из квартир дома на улице Кабушкина в 2014 году завела собаку, она и представить не могла, чем всё обернётся. Щенок...
 
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