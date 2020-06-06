Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси планируется упростить требования к бухгалтерскому учету и составлению отчетности. Соответствующий законопроект обсуждался сегодня в Совете Республики, сообщили БЕЛТА в его пресс-службе.





Во время круглого стола, который прошел в формате видеоконференции под руководством председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец, обсуждались изменения законодательства по вопросам бухгалтерского учета и отчетности. "Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко отметил, что их целью являются расширение круга организаций, обязанных составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), упрощение требований к бухгалтерскому учету и составлению отчетности", - проинформировали в пресс-службе.

Во время дискуссии Татьяна Рунец подчеркнула, что основной разработчик законопроекта - Минфин - проделал большую работу по комплексному приведению действующего закона в соответствие с законодательными актами и правоприменительной практикой. Кроме того, сенатор акцентировала внимание на том, что руководители общественно значимых организаций должны использовать свою отчетность, составленную по стандартам МСФО, при планировании финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам обсуждения Татьяна Рунец предложила участникам круглого стола представить в Совет Республики свои предложения по совершенствованию норм закона о бухгалтерском учете и отчетности для формирования общих рекомендаций. Они будут направлены Минфину для работы над законопроектом.

В дискуссии приняли участие член постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский, сотрудники Минфина, МНС, представители Аудиторской палаты и Палаты налоговых консультантов, а также руководители экономических служб предприятий реального сектора экономики Бобруйска.





Во время круглого стола. Фото Совета Республики

Как сообщалось, законопроектом предлагается ввести обязанность составлять годовую консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 2022 год и последующие годы для государственных предприятий, отвечающих определенным критериям и отнесенных к общественно значимым организациям. В их числе - республиканские унитарные предприятия, коммунальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц. Критерием для обязательного составления финотчетности в соответствии с МСФО определена сумма выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий год более 4 млн базовых величин (сейчас одна БВ - Br27). При этом проектом закона не предусмотрено включение в состав этих общественно значимых организаций госпредприятий, подчиненных Государственному военно-промышленному комитету Беларуси. Причина - в необходимости обеспечить защиту сведений, составляющих государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения либо иной информации, доступ к которой ограничен законодательными актами Беларуси.

МСФО - это свод современных международных стандартов, которые рекомендуются к использованию при составлении финансовой отчетности предприятий.