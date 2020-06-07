Диетологи развеяли популярные мифы о хлебе. Вы будете удивлены

Источник материала: ОНТ

Какой хлеб полезнее и можно ли от него поправиться? Диетолог из Швеции Мария Ситтель развеяла популярные мифы об этом продукте, пишет издание Expressen.

Миф 1. Черный хлеб полезнее белого.

На самом деле пользу хлеба определяет количество цельных зерен, а не цвет, утверждает диетолог. Черным продукт может быть потому, что в него добавляется сироп.

Миф 2. От хлеба можно набрать вес.

Поправиться от хлеба можно только в том случае, если есть его в больших количествах и при этом мало двигаться.

Миф 3. Хлеб вызывает вздутие живота.

Это не так. Живот может вздуваться из-за сидячего образа жизни, неправильного питания, стрессов и недостатка жидкости.

Миф 4. Хлеб вреден из-за углеводов

Не стоит бояться есть хлеб из-за высокого содержания углеводов в нем. Эти вещества, подчеркивает Ситтель, необходимы для выработки красных кровяных телец и работы мозга.

Миф 5. Бутерброд не является едой

Далеко не все считают, что бутерброд является полноценной пищей. Это заблуждение. По мнению диетолога, даже бутерброд может насытить организм.

ФОТО: pixabay.com

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