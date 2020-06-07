Новые собственники аккумуляторного завода встретились с жителями в Бресте (видео)

В воскресенье 7 июня на главной площади Бреста прошло традиционное кормление голубей в знак протест против аккумуляторного завода, который построен в нескольких километрах от города. По информации брестского правозащитника Романа Кисляка, на площади собралось более 200 человек.





Акция в этот раз прошла эмоционально, ведь на площадь вышли собственники аккумуляторного завода, которые, судя по видео, не сразу поняли причину бурной реакции граждан на свое присутствие.









«Вы в курсе, сколько раз прессовали наших людей? Вы знаете, сколько мы получили отписок? А штрафов?», – задал им ряд вопросов один из активистов, тем самым объяснив, почему люди настроены негативно.





Речь также зашла о том, что активистов – Демьяна Лепесевича и Дмитрия Бекалюка – не пустили на экскурсию по заводу.









Напомним, организовать такую экскурсию и снять имеющиеся у активистов вопросы 2 ноября во время встречи с горожанами в ДК профсоюзов предложил председатель горисполкома Александр Рогачук. Инициативная группа предоставила в горисполком список людей, которые хотят попасть на завод, но 20 ноября 2019 года стало известно, что активистов оттуда вычеркнули. Не помогли и нотариально заверенные доверенности, которые на них оформили другие члены инициативной группы, которые были в списке визитеров. В итоге активисты заявили, что в таком случае на экскурсию не пойдет никто из списка, и вскоре разъехались.





Собственники завода ответили коротко: «Мы пустим. Мы ничего не боимся. Мы сформируем графики, вы будете приходить группами. Сегодня мы готовы предоставить возможность всем людям прийти на завод и увидеть все своими глазами».





После акции протеста собравшиеся пошли по центральным улицам Бреста до кинотеатра «Беларусь».









Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлен до устранения имеющихся нарушений.





С 4 марта 2018 года каждое воскресенье брестчане и жители района выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей и тем самым высказать свой протест против аккумуляторного завода, который они считают опасным для экологии и здоровья людей и построенным с многочисленными нарушениями.





Напомним, 25 мая стало известно, что бизнесмен Виктор Лемешевский больше не является владельцем скандального предприятия. Теперь 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову, а сам завод называется «Аккумуляторный альянс». Оба бизнесмена связаны с хоккейной командой президента Беларуси Александра Лукашенко: Каганович один из игроков, амплуа – вратарь, а Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Лукашенко.







