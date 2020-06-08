|
Даст фору студенткам. Пенсионерка обзавелась такой фигурой, что ее зовут на свидания молодые люди
Источник материала: Tut.by
Британка не успевает принимать комплименты и приглашения на свидания, которыми ее засыпают молодые люди, годящиеся во внуки, но поведение мужчин понять легко. В свои годы пенсионерка выглядит как студентка, а ее еженедельная рутина не заслуживает только восхищения.
У женщины такая подтянутая фигура, что ей завидуют даже студентки, пишет
Кисс честно признается, что очаровывать молодых людей ей помогает спорт. Она не всегда увлекалась фитнесом и здоровым питанием: интерес к поддержанию своей фигуры у неё возник только в 30 лет, после рождения второго ребенка. Женщина села на диету и стала тренироваться дома.
— Я занялась аэробикой и время от времени ходила на теннис, — рассказала Шейла.
К серьезным упражнениям Шейла пришла только к 40 годам. Тогда англичанка пошла в спортзал и начала заниматься тяжелой атлетикой.
Тренировки так понравились Шейле, что с тех пор она занималась по шесть раз в неделю и по два часа в день на протяжении долгих лет. Спустя 20 лет такой распорядок дня дал о себе знать — выйдя на пенсию, Кисс осталась не только привлекательной, но также гибкой и сильной.
— Я никогда не фокусировалась на весе. Я не взвешиваю себя, а скорее сосредотачиваюсь на тонусе, и я не считаю, что тощее тело — это здоровое или стройное тело. Я бы предпочла иметь спортивную фигуру.
Сейчас Шейла живет на Бали в Индонезии, где тщательно следит за своим питанием, считая калории, и признается, что подход к фитнесу полностью соответствует стилю жизни. Кисс признает, что молодые люди 20-ти лет часто отправляют ей личные сообщения с приглашениями на свидания, но ее не интересует такой досуг.
— В таких случаях я смеюсь, ведь уже достаточно взрослая, чтобы быть их матерью, — говорит она.
В свободное время женщина практикует йогу Бикрам, или «горячую» йогу, которая представляет собой упражнения, выполняемые в хорошо нагретом помещении.
— Бикрам жесток психологически и физически и действительно заставляет тебя худеть. Это полтора часа йоги при температуре в 41 градус Цельсия. Зато я никогда не болею, — поделилась женщина.
Силовые тренировки тоже важны для Шейлы, поскольку она планирует и дальше поднимать гантели и штанги.
— Многие говорят, что хотят быть похожими на меня, когда станут старше. Я для них вдохновение, даже для молодых девушек, — рассказала Шейла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британка не успевает принимать комплименты и приглашения на свидания, которыми ее засыпают молодые люди, годящиеся во внуки, но поведение мужчин понять легко
|
Свежие газеты
Архив (Разное)