Даст фору студенткам. Пенсионерка обзавелась такой фигурой, что ее зовут на свидания молодые люди

Источник материала: Tut.by

Британка не успевает принимать комплименты и приглашения на свидания, которыми ее засыпают молодые люди, годящиеся во внуки, но поведение мужчин понять легко. В свои годы пенсионерка выглядит как студентка, а ее еженедельная рутина не заслуживает только восхищения.





У женщины такая подтянутая фигура, что ей завидуют даже студентки, пишет The Sun. По словам Шейлы (к слову, бабушки двоих внуков), ей постоянно приходится напоминать флиртующим мужчинам, что она годится им как минимум в матери, и дело не в чудесном преображении с помощью косметики.

Кисс честно признается, что очаровывать молодых людей ей помогает спорт. Она не всегда увлекалась фитнесом и здоровым питанием: интерес к поддержанию своей фигуры у неё возник только в 30 лет, после рождения второго ребенка. Женщина села на диету и стала тренироваться дома.

— Я занялась аэробикой и время от времени ходила на теннис, — рассказала Шейла.

К серьезным упражнениям Шейла пришла только к 40 годам. Тогда англичанка пошла в спортзал и начала заниматься тяжелой атлетикой.

Тренировки так понравились Шейле, что с тех пор она занималась по шесть раз в неделю и по два часа в день на протяжении долгих лет. Спустя 20 лет такой распорядок дня дал о себе знать — выйдя на пенсию, Кисс осталась не только привлекательной, но также гибкой и сильной.

— Я никогда не фокусировалась на весе. Я не взвешиваю себя, а скорее сосредотачиваюсь на тонусе, и я не считаю, что тощее тело — это здоровое или стройное тело. Я бы предпочла иметь спортивную фигуру.





Сейчас Шейла живет на Бали в Индонезии, где тщательно следит за своим питанием, считая калории, и признается, что подход к фитнесу полностью соответствует стилю жизни. Кисс признает, что молодые люди 20-ти лет часто отправляют ей личные сообщения с приглашениями на свидания, но ее не интересует такой досуг.

— В таких случаях я смеюсь, ведь уже достаточно взрослая, чтобы быть их матерью, — говорит она.

В свободное время женщина практикует йогу Бикрам, или «горячую» йогу, которая представляет собой упражнения, выполняемые в хорошо нагретом помещении.

— Бикрам жесток психологически и физически и действительно заставляет тебя худеть. Это полтора часа йоги при температуре в 41 градус Цельсия. Зато я никогда не болею, — поделилась женщина.





Силовые тренировки тоже важны для Шейлы, поскольку она планирует и дальше поднимать гантели и штанги.

— Многие говорят, что хотят быть похожими на меня, когда станут старше. Я для них вдохновение, даже для молодых девушек, — рассказала Шейла.