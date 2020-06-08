«Влюбилась и предохраняться перестала». Мнение о том, почему в этом случае мужчина не обязан содержать ребенка

Источник материала: Tut.by

Обязан ли мужчина содержать нежеланного ребенка? И как из цветов жизни дети превращаются в орудие пыток и манипуляций, рассуждает наш колумнист Милана Егорова.

В моем возрасте гостьей на свадьбах становишься не так часто. То ли дело свидетельницей разводов и позорных дележек имущества. Заканчивается вечная любовь, что у простых смертных, что у селебрити — и почти у всех очень грязно.

В публичных разборках я с презрением отношусь к каждой из галдящих сторон. Однако наблюдать за матерями, которые выбивают деньги «детям на трусики», неприятно вдвойне. Тут я стану на сторону так называемых агрессоров. Хотя понимаю: такая позиция может привести к тому, что это будет моя последняя публичная колонка.

Но я все же рискну…





Кто платит за общих кровиночек?

Была у меня приятельница, которая несколько лет состояла в отношениях с довольно обеспеченным мужчиной. Несколько раз в месяц он прилетал в Минск, устраивал девочке Голливуд и улетал до следующего праздника жизни. Никогда прежде за ней так красиво не ухаживали, и никогда до этого настолько состоятельные кавалеры за моей приятельницей не вились.

По прошествии времени в порывах страсти мужчина начал мечтательно рассказывать, как здорово было бы завести общего ребенка. Лирические мечты вроде «хочу дочку, чтобы была такой же красавицей, как и ты» и «если будет мальчик, передам ему свои дела» звучали все чаще. Приятельница моя в то время влюбилась окончательно и предохраняться перестала. Через полтора месяца она забеременела, а через три он ее бросил. Сделать аборт в 35 лет девушка не решилась и была вынуждена рожать, не имея ни хорошей работы, ни своего жилья, ни мужчины, готового облегчить процесс воспитания ребенка.

Сказка закончилась тестом на генетическую экспертизу и подачей заявления на подачу алиментов. Ребенок богатого папы получает копеечные алименты, начисленные с официальной зарплаты. Вот такая love story.



Фото: freepik.com

Большинство женщин станет на сторону моей приятельницы. Дескать, сам хотел ребенка, наобещал золотые горы и самоустранился. Но так ли все просто?

Давайте спустимся на землю и вспомним о персональной ответственности взрослого человека за свою жизнь.

Чем менее инфантильна личность, тем меньше ответственности за себя она готова отдавать второй стороне. Неприятно адекватному человеку быть зависимым. Не потому что опасно (разобьют сердечко, обделят деньгами, не дадут ничего взамен), а потому что подачки оскорбительны. Хочется честных отношений, где сможешь вкладываться на равных в любимого человека. Не хапнуть хочешь, а дать. А если внести равный вклад не можешь, тянуть из человека стыдно настолько, что перевесить свои проблемы даже в голову не приходит.

Любовь взрослой личности — это стремление давать больше, делиться только хорошим или полезным, а не перевешивать на него свою боль и проблемы.

Поэтому, принимая решение о рождении ребенка, адекватная женщина будет думать, сможет ли она сама (без подачек мужчины, государства или родственников) достойно обеспечить себя и ребенка. Если может — рожает. Если нет — перестраивает свою жизнь, чтобы стать финансово независимой, делает накопления и только потом рожает. Вот это самоуважение — нести ответственность за свои поступки, а не голосить на весь интернет, что папаша денег на кровиночку не дает. Стыдно же.

Могу понять такое поведение в случае беременностей «около 18», но для взрослой женщины эта позиция унизительна. Как бы ни хотел мужчина ребенка, сколько бы ни обещал — рассчитывать нужно на себя. Даже если муж любимый и щедрый. Потому что жизнь непредсказуема, и в случае трагической случайности полная опека над семьёй ляжет на ваши плечи. Если до этого вы пряталась за широкой мужниной спиной и не научились зарабатывать, вас раздавит. Но о таких рисках думают единицы. Большинство женщин рожают «на удачу» — и потом страдают из-за собственного инфантилизма, затягивая в это болото детей.

Но ведь он очень просил ребенка…

Когда я рассказываю историю этой своей подруги, со мной начинают спорить: мужчина ведь сам просил и уговаривал завести ребенка. Должен отвечать за свои слова. И тут мне тоже есть что сказать.





Отвечать за слова и поступки должен не только мужчина, а любой человек. Если медицинская комиссия не выдала вам справку об утрате дееспособности, вы должны отвечать за все, что говорите, пишете, делаете. Репутация человека, который даром слов на ветер не бросает, привлекает людей и мотивирует их относиться к вам уважительно и серьезно. Тем, кто никогда не врет, доверяют. Тех, кто никогда не бросает пустых угроз, боятся. Все это расширяет ваши собственные возможности.

Заметьте, как мы боимся разочаровать и не оправдать надежд по-настоящему дорогих нам людей. Поэтому серьезные заявления для них подкрепляем делами и поступками — иначе есть риск, что слова покажутся простой болтовнёй, и доверие будет утрачено. А вот просто делать комплименты, мечтать вслух, говорить то, что хочется услышать, мы можем с любыми минимально симпатичными для нас людьми.

И возвращаясь к ситуации, где мужчина якобы просил ребенка, мы можем увидеть, что это были просто мысли вслух, обращенные к «женщине на выходные». Откуда можно сделать этот вывод:

мужчина прилетал в Минск по делам, а не к ней, как нарисовало ей воображение;

он не звал замуж и даже съехаться не предлагал — просто подвесил ситуацию, не боясь потерять героиню сюжета (и это сразу говорит нам о ценности девушки для него);

кроме слов в постели, не было никаких действий, которые бы поддерживали намерение.

То есть он просто болтал, а она развесила уши и поставила все на кон. Теперь страдает и считает его жестоким проходимцем, отказавшимся от собственного ребенка. Мало того что ее не любит, так еще и страдания обманутой им женщины компенсировать не торопится. Мерзавец.

Однако есть нюанс, о котором забывают женщины с похожей картиной мира…

Нельзя принудить к щедрости взрослого человека. Можно истребовать причитающееся по закону. Но чтобы расчет оправдался, стоит сперва убедиться, что в случае судов вы не окажетесь у разбитого корыта с огромным чеком от адвоката. И даже если разборки в суде увенчаются успехом, не удивляйтесь, что уровень агрессии к вам вырастет, ведь вы войной отжали то, на что, по представлениям оппонента, не имели права.

Не имея любимой работы, интереса к зарабатыванию денег, хобби, развитию, оказаться в той же ситуации, что и моя приятельница, просто. Ведь появляется иллюзия халявы, когда волшебный принц подарит сказку, в которой до гробовой доски будет купать в золоте женщину и ее детей. И отказаться от веры в эту сказку почти невозможно. Чем слабее человек — тем с большей готовностью он готов поверить в бесплатный сыр, как давно голодающий готов отказаться от принципов и самоуважения ради куска хлеба.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Поэтому я так часто пишу о необходимости хорошей (то есть интересной, высоко оплачиваемой и перспективной) работы для женщин. Поэтому говорю, что учиться нужно всю жизнь и развиваться постоянно: мозг будет работать лучше, а ваш социальный капитал расти. Все это будет делать вас устойчивее и взрослее, а значит, опасность поверить в халяву, повиснуть на втором человеке и разочароваться будет все меньше.

Когда мужик действительно обязан

Есть простой способ проверить, должны ли вам, и если должны, то сколько. Если есть соответствующие статьи в законодательстве и все необходимые документы — вы можете истребовать ровно ту сумму, которая в них прописана. В случае, когда такого рычага нет, вам либо не должны ничего, либо могут, если захотят, платить столько, сколько положено по закону. Требовать больше вы права не имеете.

Значит ли все сказанное, что мужчины могут ограничиваться формальными копейками по алиментам и не должны нести ответственность за своих детей? Вовсе нет, должны. И лучше папам после развода вкладываться материально больше, чем мать ребенка, которая остается с ним и берет на себя воспитание, бытовые хлопоты. Но здесь есть ряд тонких моментов.

Во-первых, в случае незапланированной беременности право голоса мужчины сильно уступает женскому. И это нормально. Чем выше вложения одного партнера, тем большим весом обладает он в принятии решений. Выбор, рожать или нет, всегда на женщине, ведь последствия ударят в первую очередь по ней.

Теперь следите за руками: право голоса мужчины минимально — его лишь уведомят о принятом решении. А если он хотел ребенка, но она решила делать аборт? Или она хочет оставить, а он — совершенно нет? Мужчина может только работать с последствиями женского решения. Невесело, правда, девушки?





Но даже в таком уязвимом положении некоторое пространство для выбора и влияния у мужчины остается. Если он не хочет ребенка, а вы задумали рожать (например, перестали пить контрацептивы, хотя уверяете его в обратном), нужно понимать, что:

— мужчина имеет полное право не обрадоваться такому сюрпризу;

— в случае установленного через ДНК-тест отцовства вы будете иметь право на алименты, но если человек не хочет содержать ребёнка, платить он их будет, скорее всего, из копеечной «белой» зарплаты.

Никаких золотых гор не будет даже в случае родов от очень состоятельных мужчин. Не потому что у них нет денег или они более жадные, чем нищие мужики. А потому что добившиеся многого в бизнесе и социуме обычно умеют защищать свои интересы, сопротивляться давлению посторонних людей и отвечать на агрессию.

Однако большинство мужчин в такой ситуации все-таки относятся к женщинам бережнее и уважительнее, чем они к ним. Поэтому даже в случае неоговоренных и нежелательных беременностей женщин не посылают на все четыре стороны, а снабжают какими-то деньгами, помогают оплатить врачей и так далее. Делают это не по любви, а из необходимости не чувствовать себя последним м***ком, который бросает женщину с пузом на произвол судьбы.

Женщины в таких ситуациях деньги берут, но вместо благодарности испытывают ненависть. Мало дает, без энтузиазма. И никого не волнует, что мужчина оказался загнанным в угол из-за чужого решения. Осознай женщины, как они выглядят в позиции вымогательниц и как легко осатаневший от давления мужик может все это прекратить, ненависть к «подлецам» быстро бы прошла. И скорее бы возникла необходимость становиться на ноги, чтобы не делать обузу из собственного ребёнка для человека, который его знать не желает.

При этом совершенно неважно, осознал бы в будущем свою неправоту горе-отец или нет. Это его жизнь.

Для женщины, которая рожала ребенка осознанно, полагаясь на свои силы, а не гипотетические подачки, это было бы неважно. Потому что в таком случае ребёнок воспринимался бы не как кара небесная, а как счастье, трудное, но огромное, за которое в радость нести ответственность. Для которого хочется быть примером. И человеческое достоинство которого с младенчества будешь беречь вне зависимости от того, как папа платит алименты.

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