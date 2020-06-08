О порядке и сроках выдвижения представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году

Участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году образуются – не позднее 24 июня 2020 г.
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь вправе выдвигать:
• политические партии, другие общественные объединения;
• трудовые коллективы организаций, коллективы структурных подразделений организаций;
• группы граждан путем подачи заявлений.
Представителей в состав участковых комиссий имеют право выдвигать:
организационные структуры политических партий, других общественных объединений в следующем порядке:
руководящий орган областной организационной структуры политической партии, другого общественного объединения – в участковые комиссии, образуемые на территории соответствующей области; руководящий орган районной, районной в городе организационной структуры политической партии, другого общественного объединения – в участковые комиссии, образуемые на территории соответствующего района, района в городе; собрание первичной организации политической партии, другого общественного объединения – в участковую комиссию участка для голосования, на территории которого расположена первичная организация;
собрание трудового коллектива организации, коллектива структурного подразделения организации, насчитывающих не менее 10 работающих, – в участковые комиссии, образуемые в районе, районе в городе, на территории которого расположена организация, структурное подразделение;
группа избирателей в количестве не менее 10 человек – в участковую комиссию участка для голосования, на территории которого они проживают.
Организационные структуры политических партий, других общественных объединений, трудовые коллективы организаций, коллективы структурных подразделений организаций выдвигают представителей в состав комиссий из числа своих членов.
Организационная структура политической партии, другого общественного объединения, трудовой коллектив организации или коллектив ее структурного подразделения, группа избирателей вправе выдвинуть в состав соответствующей комиссии по одному представителю.
Документы о выдвижении представителей в участковые комиссии подаются в районные исполнительные комитеты и администрации районов городов Бобруйска и Могилева.
Сроки представления документов о выдвижении кандидатов в члены участковых комиссий – после образования участков (образуются не позднее 7 июня 2020 года) и по 21 июня 2020 г. включительно.
При выдвижении представителя в состав участковой комиссии представляются:
от организационной структуры политической партии, другого общественного объединения – протокол (копия протокола, выписка из протокола) заседания руководящего органа организационной структуры (собрания первичной организации);
от трудового коллектива организации, коллектива структурного подразделения организации – протокол (копия протокола, выписка из протокола) собрания трудового коллектива;
от группы избирателей – заявление.
Протокол (копия протокола, выписка из протокола), заявление о выдвижении представителя в состав участковой комиссии должны содержать сведения, предусмотренные в части седьмой статьи 35 Избирательного кодекса.
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