Сыграны матчи 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Результаты турнирной таблицы

Источник материала: ОНТ

В 12 туре футбольного чемпионата лидер турнирной таблицы БАТЭ не удержал победу в Витебске.

Гости вели — 2:0. Сначала забил Павел Нехайчик, а после перерыва точный удар нанес Станислав Драгун. «Витебск» приложил немало усилий, чтобы отыграться, и это удалось сделать на 79-й минуте Сергей Волков сократил разрыв, а в самой концовке Александр Ксенофонтов спас команду от поражения.

Минское «Динамо» в Бобруйске разгромило «Белшину» — 4:0. Забитые мячи на счету Владислав Климовича, Ришара Данило, Миха Горопевшека и Кирилла Вергейчика. Солигорский «Шахтер» сильнее «Энергетика-БГУ» — 1:0. Победу клубу принес Виталий Лисакович. В восьми последних матчах чемпионата страны команда Юрия Вернидуба одержала семь побед, забив 15 мячей и не пропустив ни одного.





Несмотря на ничью в матче против «Витебска» БАТЭ по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата. После 12 матчей у клуба — 26 набранных очков. Всего на два очка от клуба из Борисова отстает солигорский «Шахтер». Третью позицию делят жодинское «Торпедо» и столичный «Энергетик-БГУ». В следующем туре нас ждет битва лидеров: в воскресенье БАТЭ в Борисове ждет в гости «Шахтер».

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