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В Беларуси может появиться жилищный надзор. Что он будет из себя представлять?
Источник материала: ОНТ
Проект указа о создании жилищного надзора поступил сегодня на общественное обсуждение.
Планируется, что инспекция станет органом, направленным на защиту прав простых людей от коммунальных проблем, а также будет осуществлять контроль за использованием жилфонда и выполнением качественных услуг в сфере ЖКХ. Деятельность ведомства не будет пересекаться с работой остальных госорганов.
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Проект указа о создании жилищного надзора поступил сегодня на общественное обсуждение. Планируется, что инспекция станет органом, направленным на защиту прав...
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