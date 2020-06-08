В Беларуси может появиться жилищный надзор. Что он будет из себя представлять?

Источник материала: ОНТ

Проект указа о создании жилищного надзора поступил сегодня на общественное обсуждение.

Планируется, что инспекция станет органом, направленным на защиту прав простых людей от коммунальных проблем, а также будет осуществлять контроль за использованием жилфонда и выполнением качественных услуг в сфере ЖКХ. Деятельность ведомства не будет пересекаться с работой остальных госорганов.

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