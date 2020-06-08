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В Беларуси может появиться жилищный надзор. Что он будет из себя представлять?

08.06.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси может появиться жилищный надзор. Что он будет из себя представлять?

Проект указа о создании жилищного надзора поступил сегодня на общественное обсуждение.

Планируется, что инспекция станет органом, направленным на защиту прав простых людей от коммунальных проблем, а также будет осуществлять контроль за использованием жилфонда и выполнением качественных услуг в сфере ЖКХ. Деятельность ведомства не будет пересекаться с работой остальных госорганов.

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Проект указа о создании жилищного надзора поступил сегодня на общественное обсуждение. Планируется, что инспекция станет органом, направленным на защиту прав...
 
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