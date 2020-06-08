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В США неизвестный кладоискатель разгадал тайну нахождения «сокровищ Фенна»

08.06.2020 16:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США неизвестный кладоискатель разгадал тайну нахождения «сокровищ Фенна»

В США завершилась охота за «сокровищами Фенна» – сундуком с ценностями, который ветеран Вьетнама Форрест Фенн 10 лет тому назад спрятал в Скалистых горах, сообщает РИА Новости.

Форрест Фенн переехал в Санта-Фе (Нью-Мексико) еще в 1972 году. Более 20 лет он руководил одной из лучших галерей в стране. А в 2010 году он сообщил, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе сундук с сокровищами: золотыми самородками, редкими монетами, драгоценностями и другими ювелирными изделиями. Заняться поисками клада он предложил всем желающим, для этого Фенн оставил подсказки в стихотворении, которое содержали опубликованные им мемуары. 

За 10 лет в поисках сокровищ приняли тысячи энтузиастов, некоторые из которых пожертвовали жизнями ради поиска сокровищ. Однако недавно Фенн объявил, что одному из кладоискателей удалось разгадать загадку и найти сокровища.

«Я не знаю, кто этот человек, но найти это место помогло стихотворение из моей книги», – говорится в заявлении на сайте Фенна. При этом в интервью газете Santa Fe New Mexican хозяин клада подтвердил, что загадка была разгадана и подтверждена фотографией сокровищ. 

По словам самого Фенна, клад он спрятал ради того, чтобы побудить людей к исследованию природы, а также дать им надежду во время «Великой рецессии», начавшейся после мирового финансового кризиса 2008 года.

Фото: AP Photo / Jeri Clausing

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В США завершилась охота за «сокровищами Фенна» – сундуком с ценностями, который ветеран Вьетнама Форрест Фенн 10 лет тому назад спрятал в Скалистых...
 
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