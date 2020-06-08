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Россия откроет границы. Но не для всех

08.06.2020 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Россия выходит из режима «Нельзя». О частичном открытии границ заявили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, чтобы покинуть и въехать, нужны веские обстоятельства: учеба, работа, уход за больными родственниками.  

Россия откроет границы. Но не для всех

С 9 июня в Москве отменят график прогулок, а также режим самоизоляции и пропусков.

Начнут работать в обычном режиме парикмахерские и салоны красоты.

Россия откроет границы. Но не для всех

Новая Зеландия отменила все карантинные ограничения

К жизни до пандемии возвращается всё больше государств. 

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Новости России. Россия выходит из режима «Нельзя». О частичном открытии границ заявили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, чтобы...
 
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