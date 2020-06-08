|
Россия откроет границы. Но не для всех
Источник материала: СТВ
Новости России. Россия выходит из режима «Нельзя». О частичном открытии границ заявили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, чтобы покинуть и въехать, нужны веские обстоятельства: учеба, работа, уход за больными родственниками.
Начнут работать в обычном режиме парикмахерские и салоны красоты.
К жизни до пандемии возвращается всё больше государств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Россия выходит из режима «Нельзя». О частичном открытии границ заявили в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)