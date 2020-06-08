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Зона повышенной опасности!

08.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Железная дорога для всех, а для детей особенно, является зоной повышенной опасности. К сожалению, как ни странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. С наступлением летних каникул хотелось бы уделить особое внимание предупреждению несчастных случаев на железной дороге с участием детей. Каникулы - это время, когда дети часто остаются без присмотра взрослых и предоставлены сами себе.

Пренебрегая существующими запретами, некоторые ребята самостоятельно находятся на железнодорожных путях, проводят игры в междупутье, забираются под вагоны, цепляются за автосцепки и подножки вагонов, переходят железнодорожный путь на красный свет светофора и в неустановленном месте. Шалость и невнимательность не остается безнаказанной, дети получают травмы различной тяжести. Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям, их переход в неустановленных местах.

Не забывайте напоминать элементарные правила поведения своим детям:

- не стоять близко к краю платформы при приближении поезда;

- не забираться под вагоны;

- переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, переездами;

- не устраивать игры вблизи железнодорожного полотна;

-перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии поезда встречного направления;

- при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии подвижного состава по соседнему пути, продолжать переход.

Также запрещается:

- использовать наушники и мобильные телефоны, переходя железнодорожные пути;

- проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;

- оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;

- выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;

- устраивать игры на железнодорожных путях и платформах;

- прыгать с платформы на железнодорожные пути;

-переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом:

- подлезать под вагоны и перелазить через автосцепки для прохода через

путь;

- переходить железнодорожный путь в неустановленном месте;

- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего

рельса;

- пересекать железнодорожные переезды на красный свет светофора.

Никакие старания и действия работников железнодорожного транспорта не обеспечат безопасность граждан на железнодорожных путях. Ваша жизнь и жизнь Ваших детей зависит от того, как будут соблюдаться правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Ведь так сложилось, что люди постоянно куда-то спешат и опаздывают, когда на их дороге находятся железнодорожные пути, стремятся найти подходящую лазейку и проскочить между поездами в неустановленных для прохода местах. Люди забывают о том, что таким образом

могут сократить себе не дорогу, а жизнь. Нужно ПОМНИТЬ: Наша жизнь зависит от нас самих.

В. Болондзь, инженер дистанции пути.

 
 
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Железная дорога для всех, а для детей особенно, является зоной повышенной опасности. К сожалению, как ни странно, именно она привлекает...
 
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