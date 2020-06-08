Витебская область: как проходил сбор подписей в регионе. Фоторепортаж

Витебск

В последнее время в Витебске постоянно проводят сбор подписей инициативные группы потенциальных кандидатов: Сергея Черечня, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихоновской. Эксцессов во время сбора подписей не были замечено.





В основном, сборщики подписей выполняют рекомендации ЦИК по безопасности: они в масках и перчатках.

По информации наблюдателей кампании «Правозащитники за свободные выборы», члены инициативной группы А. Лукашенко не выставляли пикет в городе, но осуществляют поквартирные обходы домов.





Глубокое

7 июня в Глубоком на двух пикетах граждане подписывались за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Члены инициативной группы претендента отметили, что люди подходили, но такой активности, как 31 мая, уже нет. По их мнению, приходили те, кто не успел подписаться за него в прошлый раз.





Орша

сайте orsha.eu. Пикеты в Орше происходили и в субботу, и в воскресенье. Но традиционно более многолюдные пикеты в городе проходят по воскресеньям, которые начинаются с 12 часов, сообщается наorsha.eu.





7 июня претендент в кандидаты на пост президента Сергей Черечень посетил в Орше свой пикет по сбору подписей. Это второй кандидат, который доехал в регион: пару дней назад здесь был Андрей Дмитриев.

Собирали подписи в Орше и за Николая Козлова.



