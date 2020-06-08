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Мужская сборная Беларуси по волейболу будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы

08.06.2020 19:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по волейболу будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы

Мужская сборная Беларуси по волейболу запланировала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы.

Команда Виктора Бекши приступит к тренировкам 1 июля. Сбор пройдёт в Мяделе. Некоторые игроки уже получили вызов в национальную команду. Напомним, сборная Беларуси в январе 2021 года поспорит за путёвку в финальный этап чемпионата Европы – предстоит сыграть против команд Венгрии, Норвегии и Португалии.

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Мужская сборная Беларуси по волейболу запланировала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы. Команда Виктора Бекши приступит к тренировкам 1 июля. Сбор...
 
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