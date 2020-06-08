|
Мужская сборная Беларуси по волейболу будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы
Источник материала: ОНТ
Мужская сборная Беларуси по волейболу запланировала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы.
Команда Виктора Бекши приступит к тренировкам 1 июля. Сбор пройдёт в Мяделе. Некоторые игроки уже получили вызов в национальную команду. Напомним, сборная Беларуси в январе 2021 года поспорит за путёвку в финальный этап чемпионата Европы – предстоит сыграть против команд Венгрии, Норвегии и Португалии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Беларуси по волейболу запланировала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы. Команда Виктора Бекши приступит к тренировкам 1 июля. Сбор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)