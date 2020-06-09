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Северная Корея прекратила переговоры с Южной Кореей
Источник материала: ОНТ
Северная Корея отказывается от любых переговоров с Южной.
Пхеньян заявил, что ему больше нечего обсуждать с Сеулом. Все линии связи отключены. Как рассказал представитель южнокорейского Министерства обороны, с утра северокорейские военные действительно перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Остались безответными и попытки связаться с КНДР по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.
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Северная Корея отказывается от любых переговоров с Южной. Пхеньян заявил, что ему больше нечего обсуждать с Сеулом. Все линии связи отключены. Как рассказал...
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