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Северная Корея прекратила переговоры с Южной Кореей

09.06.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Северная Корея прекратила переговоры с Южной Кореей

Северная Корея отказывается от любых переговоров с Южной.

Пхеньян заявил, что ему больше нечего обсуждать с Сеулом. Все линии связи отключены. Как рассказал представитель южнокорейского Министерства обороны, с утра северокорейские военные действительно перестали отвечать на звонки по военной линии связи. Остались безответными и попытки связаться с КНДР по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.

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Северная Корея отказывается от любых переговоров с Южной. Пхеньян заявил, что ему больше нечего обсуждать с Сеулом. Все линии связи отключены. Как рассказал...
 
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